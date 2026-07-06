Newsticker: Rückkehrer für Lichtenberg 47 und Staaken

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Lichtenberg 47 hat Finn Hinze zurückgeholt. Der 22-Jährige, der unter anderem bei Union und dem VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, spielte in der Saison 2023/24 bereits bei den 47ern, suchte sein Glück dann in der Regionalliga beim FC Eilenburg. Die vergangenen eineinhalb Jahre verbrachte der Außenverteidiger bei Lichtenbergs Ligakontrahenten Optik Rathenow.

Der SC Staaken hat Fabian Seeger verpflichtet. Der 20-Jährige spielte bereits bis zur A-Jugend im Verein, lief anschließend für die U19 von Hertha 03 Zehlendorf und zuletzt für den RSV Eintracht auf. Bei den Brandenburgern bestritt der Offensivspieler in der abgelaufenen Saison 22 Oberliga-Spiele und feierte den Aufstieg in die Regionalliga Nordost.

Newsticker-Updates 03.07.-05.07.2026

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