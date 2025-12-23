Newsticker: Mahlsdorf verlängert mit nächster Stammkraft

Nachdem Niklas Thiel und Nils Stettin ihre Verträge bei Mahlsdorf verlängert haben ( FuPa berichtete ), hat sich nun auch Paul Büchel zum Oberligisten bekannt. Der 31-Jährige wechselte 2023 von Hertha 03 Zehlendorf zu EM, ist seither unumstrittene Stammkraft zwischen den Pfosten.

Am Sonntag fand zum ersten Mal das Nordcup Hallenmasters in Geesthacht bei Hamburg statt. Bei dem vor allem mit Oberligisten aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen besetzten Turnier auf Kunstrasen war auch der SV Tasmania Berlin mit von der Partie. Tas trat mit einem Mix aus 2. Herren und A-Jugend an. Einzig Torhüter Mateusz Mika war als Stammkraft des Oberliga-Teams dabei und wurde bester Torschütze der Berliner. Nach deutlichen Niederlagen gegen Lüneburg (1:7) und TSB Flensburg (0:6) reichte der Sieg gegen Neumünster (3:2) nicht zum Weiterkommen. Das Viertelfinale verpasste Tas nach der Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen den späteren Turniersieger Eichede (1:3).

__________________________________________________________________________________________________

