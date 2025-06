Newsticker: Lichtenrader BC holt Trainer-Legende zurück

Der Lichtenrader BC hat seinen neuen Trainer für die erste Herrenmannschaft vorgestellt. Detlef Garz tritt die Nachfolge des scheidenden Michael Teuber an. Garz, der schon zwei Mal für den LBC tätig war, soll die Mannschaft in die Mission "Aufstieg 2026" führen.

30.06. +++ "Torjägerkanone für alle" für zwei Berlinerinnen

Zwei Berliner Fußballerinnen haben in der nun abgelaufenen Saison die vom Kicker verliehene Torjägerkanone für alle gewonnen. Sarah Schatton von BW Mahlsdorf/Waldesruh sicherte sich den Titel in Liga 4 mit 79 Toren. Sanna El-Agha schoss 65 Tore für Türkiyemspor IV und holte damit die Kanone in Liga 6.