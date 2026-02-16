Newsticker im Emsland: Nachwuchs, neue Trikots und Futsal-Erfolg von E. L. · Heute, 08:27 Uhr · 0 Leser

Der emsländische Amateurfußball meldet sich mit positiven Nachrichten zurück: Neue Schiedsrichter beim SV Holthausen Biene, frische Trikots für die Frauen des SV Fortuna Fresenburg, ein gelungener Vorbereitungsstart der Spellerinnen und ein dritter Platz für die U17 des SV Olympia Laxten bei den Norddeutschen Futsal-Meisterschaften.

Holthausen-Biene bildet vier neue Schiedsrichter aus Erfolgreicher Abschluss am Biener Busch: Der SV Holthausen Biene darf sich über vier neue Schiedsrichter freuen. Der im Januar und Februar durchgeführte Lehrgang endete mit der abschließenden Prüfung, die alle vier Teilnehmer erfolgreich absolvierten.

– Foto: SV Holthausen-Biene

Der Verein sieht darin ein wichtiges Zeichen für die Zukunft und übernimmt Verantwortung für den Spielbetrieb im Kreis. Künftig werden die neuen Unparteiischen Spiele leiten und damit einen wichtigen Beitrag zum Amateurfußball leisten.

Neue Trikots für Fresenburger Frauen Beim SV Fortuna Fresenburg gibt es ebenfalls erfreuliche Nachrichten. Die Frauenmannschaft wurde mit einem neuen Trikotsatz ausgestattet. Möglich gemacht wurde dies durch die Unterstützung von Steffi und Christoph vom Hof Wermes, bei denen sich die Mannschaft persönlich bedankte.

– Foto: SV Fortuna Fresenburg

Mit der neuen Ausstattung geht das Team gut vorbereitet in die Rückrunde und blickt den kommenden Aufgaben positiv entgegen. Spelle-Venhaus startet erfolgreich in die Vorbereitung Auch die Damen des SC Spelle-Venhaus sind bereits in die Vorbereitung gestartet. Die ersten beiden Testspiele konnte die Mannschaft für sich entscheiden.

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Neben den sportlichen Einheiten stand auch ein Teamevent auf dem Programm: Beim Eisstockschießen in der Mehringer Heide sammelte die Mannschaft gemeinsame Erfahrungen abseits des Platzes. In der kommenden Woche folgen weitere Trainingseinheiten sowie ein Testspiel gegen den SV Heidekraut Andervenne. Laxtens U17 überzeugt bei Norddeutscher Futsal-Meisterschaft Ein starkes Wochenende erlebte die U17 des SV Olympia Laxten bei den Norddeutschen Futsal-Meisterschaften in Hamburg. Die Mannschaft erreichte den dritten Platz und sammelte wertvolle Erfahrungen auf überregionaler Ebene.

– Foto: SV Olympia Laxten