Newsticker: Hertha verpflichtet Innenverteidiger, TeBe holt Angreifer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Zwei Wochen vor Saisonstart hat Hertha einen weiteren Spieler für die U23 verpflichtet. Mustafa Kourouma verstärkt künftig die Defensive der Regionalliga-Mannschaft. Der 23-jährige Innenverteidiger stand bis Juni diesen Jahres beim luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petingen unter Vertrag. Zuvor spielte er mit Rot-Weiß Essen 3. Liga.

Tennis Borussia hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Mit Devis Meißner kommt ein junger Offensivspieler ins Mommsenstadion. Der 22-Jährige war zuletzt bei Eintracht Mahlsdorf aktiv, kam beim Ligakontrahenten TeBes aber nicht über eine Joker-Rolle hinaus.

Newsticker 06.07.-09.07.2026

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!