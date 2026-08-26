Newsticker: Hertha BSC verpflichtet Innenverteidiger vom SC Freiburg

– Foto: Foto Pfeifer

Hertha BSC hat einen weiteren Neuzugang für die U23 präsentiert. Der 21-jährige David Schopper ist vom SC Freiburg nach Berlin gewechselt. Im Breisgau ging der Innenverteidiger den Schritt aus der U19 in die U23, spielte zuletzt zwei Jahre lang in der Regionalliga Südwest. Am heutigen Mittwochabend stand Schopper bereits im Kader beim Auswärtsspiel von Hertha BSC II in Aue, wurde beim Unentschieden (0:0) aber nicht eingewechselt und wartet somit noch auf sein Debüt im blau-weißen Dress.

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