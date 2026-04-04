Newsticker: Halbfinale im Nike Youth Cup ausgelost

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

U15

Viktoria Berlin - Hertha BSC

Stern 1900 - SC Staaken

U13

Hertha BSC - Tennis Borussia

Viktoria Mitte - Frohnauer SC

01.04. +++ Heinersdorf stellt neue Trainerteams vor

Der BSV Heinersdorf hat seine Trainerteams der 1. und 2. Herren für die kommende Saison neu aufgestellt. In der 1. Mannschaft übernimmt Jan Dober, der bis zum Winter bei Einheit zu Pankow tätig war, die Leitung. Ihm assistieren Philipp Hinz (derzeit Co-Trainer) und Paul Koste (derzeit Cheftrainer). Für die 2. Mannschaft sind dann Patrick Kanzog und Jan Tschirch verantwortlich. Beide sind BSV-Urgesteine, waren in der Vergangenheit für verschiedene Jugendmannschaften (aktuell U19) tätig.

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