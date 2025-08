Newsticker: GW Neukölln gewinnt Stadt und Land Pokal

25.07. +++ BFC verpflichtet 18-Jährigen

Der BFC Dynamo hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der erst 18-jährige Ilian Weber wechselt vom Oberliga-Aufsteiger Union Klosterfelde ins Sportforum. Der Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison für die U19 der Brandenburger spielte und in der Rückrunde Minuten in der Brandenburgliga für die erste Mannschaft sammelte, soll in Berlin die nächsten Schritte gehen. In den Testspielen der vergangenen Wochen kam Weber bereits immer wieder zum Einsatz.