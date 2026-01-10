Newsticker: Frohnauer SC holt Oberliga-Spieler, Torjäger kehrt zurück

Der Frohnauer SC hat zwei Neuzugänge für die anstehende Rückrunde präsentiert. Vom Oberligisten Lichtenberg 47 kommt Carl-Leon Grundmann . Neben 26-Fünftliga-Einsätzen bringt der 26-Jährige auch Berlin-Liga-Erfahrung aus seiner Saison beim SV Empor mit, in der er zweistellig scorte. Mit Dustin Ludewig kehrt zudem ein Torjäger nach einer halbjährigen Pause zurück. In der vergangenen Spielzeit traf der 24-Jährige 13 Mal für den FSC. Den Verein haben derweil Dominik Lindhammer und Nico Horvat in Richtung Borsigwalde verlassen. Simon Wollesen pausiert vorerst.

