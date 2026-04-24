Newsticker: BFC Preussen verlängert mit Aufstiegsheld News im Überblick von ser · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

24.04. +++ Stein verlängert bei Preussen Der BFC Preussen hat den Vertrag von Lenny Stein verlängert. Das gab der Regionalligist am Donnerstagabend bekannt. Der 30-Jährige kam vor zwei Jahren von Hertha 03 Zehlendorf nach Lankwitz, schoss in der Vorsaison das entscheidende Tor zum Aufstieg. Stein ist unumstrittener Stammspieler und seit dem Abgang von Stephan Brehmer auch Vizekapitän. Er hat in der laufenden Spielzeit zwei Partien gesperrt verpasst, stand sonst immer über 90 Minuten auf dem Rasen.

21.04. +++ Numic bleibt sportlicher Leiter bei Tas Der SV Tasmania hat für Klarheit auf der Position des sportlichen Leiters gesorgt. Demnach bleibt Almir Numic, der 1. Vorsitzende des Vereins, auch in der kommenden Saison zusätzlich für den sportlichen Bereich verantwortlich und das ligaunabhängig. Der Verein bittet von Anfragen oder Bewerbungen entsprechend Abstand zu nehmen.

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

21.04. +++ Füchse verlängern mit Zoungrana Die Füchse haben einen weiteren Stammspieler über die laufende Spielzeit hinaus an sich gebunden. Karim Zoungrana kam im vergangenen Sommer vom Oberliga-Absteiger Ahrensfelde in den Fuchsbau, entwickelte sich schnell zur wichtigen Stütze im Reinickendorfer Team. Der 25-Jährige ist bereits der vierzehnte Spieler, der für die kommende Saison zugesagt hat. 20.04. +++ Hilalspor verlängert mit Trainerteam Landesligist Berlin Hilalspor hat mit seinem Trainerteam verlängert. Das gab der Verein am Wochenende bekannt. Demnach bleiben die Trainer Murat Akkas und Erdinc Celen auch in der kommenden Saison verantwortlich. Beide waren vor der laufenden Spielzeit gekommen, haben den Berlin-Liga-Absteiger auf den derzeit vierten Platz der Landesliga Staffel 1 geführt.

– Foto: Verein

16.04. +++ Frohnauer SC trennt sich vom Trainer Der Frohnauer SC hat sich von Trainer Christopher Volkmer getrennt. Das gab der Berlin-Ligist am Mittwoch auf Instagram bekannt. Über die Hintergründe vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Volkmer war im Sommer 2024 aus dem Nachwuchs von Viktoria Berlin zum FSC gewechselt. Vorerst übernehmen Marvin Hinz und Kyrian Rißmann an der Seitenlinie. Beide agierten neben Volkmer als Co-Trainer.

– Foto: Ralf Seedorff