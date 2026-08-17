Newsticker: BFC Preussen gibt zwei Spieler ab

– Foto: Sebastian Räppold

Regionalligist BFC Preussen hat zwei Spieler abgegeben. Mit Ligakonkurrent Chemie Leipzig haben sich die Berliner über einen Transfer von Stürmer Philipp Kühn verständigt. Der 23-Jährige war im Februar diesen Jahres zum BFC gewechselt, absolvierte 18 Spiele für Preussen. Für die BSG Chemie debütierte er schon am vergangenen Freitag.

Auch Niklas Brandt hat den Verein verlassen. Der Vertrag mit dem Routinier wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Er wechselt mit sofortiger Wirkung zum FSV Schöningen, der in der Regionalliga Nord antritt.

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!