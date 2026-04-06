Newsticker: BFC Dynamo bindet Nachwuchstalent

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.
06.04. +++ BFC bindet Talent aus eigener U19
Der BFC Dynamo hat Sven Ho mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der 17-Jährige, der eigentlich in der eigenen U19 spielt, hat im Dezember letzten Jahres in der Regionalliga Nordost debütiert. Seither hat er fünf Spiele absolviert, wurde von Sven Körner in den letzten beiden Partien in Babelsberg und Zwickau sogar in die Startelf berufen.
04.04. +++ Halbfinale im Nike Youth Cup ausgelost
Der Berliner Fußballverband hat das Halbfinale in den Pokalwettbewerben der Junioren ausgelost. Folgende Partien wurden gezogen:
U19
VSG Altglienicke - Berliner SC
1. FC Union Berlin - Hertha BSC
U17
Hertha BSC - Viktoria Berlin
SC Staaken - 1. FC Union Berlin
U15
Viktoria Berlin - Hertha BSC
Stern 1900 - SC Staaken
U13
Hertha BSC - Tennis Borussia
Viktoria Mitte - Frohnauer SC
01.04. +++ Heinersdorf stellt neue Trainerteams vor
Der BSV Heinersdorf hat seine Trainerteams der 1. und 2. Herren für die kommende Saison neu aufgestellt. In der 1. Mannschaft übernimmt Jan Dober, der bis zum Winter bei Einheit zu Pankow tätig war, die Leitung. Ihm assistieren Philipp Hinz (derzeit Co-Trainer) und Paul Koste (derzeit Cheftrainer). Für die 2. Mannschaft sind dann Patrick Kanzog und Jan Tschirch verantwortlich. Beide sind BSV-Urgesteine, waren in der Vergangenheit für verschiedene Jugendmannschaften (aktuell U19) tätig.
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