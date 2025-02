Newsticker: Bänderriss bei Altglienicke-Verteidiger

KL C Staffel 2 Berlin

Für euch holen den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

Am Donnerstag, 27. Februar 2025, werden die Halbfinalbegegnungen der 1. Frauen, ab 2. Frauen, 7er Frauen, B-Juniorinnen, C-Juniorinnen und D-Juniorinnen ausgelost.

26.02. +++ Pokalauslosung am Donnerstag

24.02. +++ Viktoria-Frauen gewinnen Nachholspiel

Die Frauen des FC Viktoria 1889 haben ihr Nachholspiel in der Regionalliga Nordost beim 1. FFC Fortuna Dresden mit 2:0 gewonnen. Die Tore für die Berlinerinnen erzielten Henrike Sahlmann und Nina Ehegötz. Damit konnte das Team auf Tabellenführer RB Leipzig II aufschließen. Nur das Torverhältnis spricht derzeit noch für die Sachsen.

24.02. +++ Änderungen in der BFV-Ordnung

Zum 01. Januar sind die durch den Verbandstag beschlossenen Änderungen in den BFV-Ordnungen in Kraft getreten. Das betrifft die Bereiche der Spielordnung, Rechts- und Verfahrensordnung sowie die des Meldewesens. Auch die Spesen für Schiedsrichter wurden angehoben. Alle Änderungen findet ihr hier.

24.02. +++ Weitere Berliner Erfolge bei NOFV Hallenmeisterschaften

Am Wochenende wurden die NOFV Hallenmeisterschaften der C- und D-Junioren sowie die der B-Juniorinnen ausgespielt. Bei den Mädchen setzte sich der 1. FC Union mit vier Siegen und einem Unentschieden durch, bei den D-Junioren gewann die U13 des SC Staaken im Finale gegen den Greifswalder FC. Im Wettbewerb der C-Junioren unterlag Hertha 03 Zehlendorf im Finale dem FC Energie Cottbus.

17.02. +++ Union-Frauen sind NOFV Hallenmeister

Die U23 des 1. FC Union setzte sich am Wochenende bei den NOFV Futsal Regionalmeisterschaften der Frauen durch. Nach den Spielen gegen Brieselang (3:2), Irxleben (5:0), Westsachsen Zwickau (1:1), FFV Erfurt (1:0) und Hansa Rostock(2:0) grüßten die Berlinerinnen mit einem Punkt Vorsprung auf Brieselang von ganz oben. Durch den Erfolg hat sich der Regionalligist für die Endrunde um die Deutsche Futsal-Meisterschaft qualifiziert. Diese wird im März in Duisburg ausgespielt.

17.02. +++ Hertha 03 und Staaken gewinnen Berliner Hallenmeisterschaften

Die C- und D-Junioren ermittelten am Wochenende die Berliner Hallenmeister. Bei den U15-Junioren setzte sich Hertha 03 Zehlendorf im Finale gegen Altglienicke durch. Bei den U13-Junioren jubelte der SC Staaken nach dem Finalsieg gegen Borsigwalde.

17.02. +++ Rückzug in der Kreisliga C

Der Friedrichshagener SV hat seine zweite Mannschaft aus der Kreisliga C zurückgezogen. Das Team hatte in Staffel 2 in der Hinrunde drei Spiele gewonnen, vier verloren und zuletzt unentschieden gespielt.