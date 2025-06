Newsblog: SV 08 Laufenburg auf Kurs, Türk. SV Singen verliert Hinspiel Verfolgen Sie den Saisonendspurt im Newsblog

Der Amateurfußball geht in die heiße Phase: Jetzt fallen die Entscheidungen in Aufstiegsrennen, Abstiegskampf und den Pokalwettbewerben. Verfolgen Sie den Saisonendspurt im Newsblog.

Die TSG Balingen steigt in die Regionalliga Südwest auf.

Aufstiegsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg: (3 Teams, 4 Spiele, 1 Aufsteiger)

1. Runde:

Wird nicht ausgetragen, da die berechtigten Teams aus Nordbaden verzichten.

2. Runde:

FC Holzhausen - Türk. SV Singen Samstag, 14 Juni, 15.30 Uhr

Türk. SV Singen - FC Holzhausen Sonntag, 22. Juni, 16 Uhr

Aufstiegsrunde zur Verbandsliga Südbaden: (3 Teams, 3 Spiele, 1 Aufsteiger)

Teilnehmer: SV 08 Laufenburg, 1. SV Mörsch und der FC Pfaffenweiler

FC Pfaffenweiler - SV 08 Laufenburg (Samstag, 14. Juni, 16 Uhr)

Gewinnt Laufenburg das Auftaktspiel oder spielt unentschieden, findet am zweiten Spieltermin (Donnerstag, 19. Juni, 16 Uhr) das Duell 1. SV Mörsch gegen den FC Pfaffenweiler statt. Andernfalls tritt zunächst Laufenburg gegen Mörsch an. Das dritte und finale Spiel der Aufstiegsrunde ist auf Sonntag, den 22. Juni (15.30 Uhr) terminiert. Der Sieger der Aufstiegsrunde steigt in die Verbandsliga auf.

Aufstiegsrunde zur Verbandsliga Südbaden Frauen: (2 Teams, 2 Spiele, 1 Aufsteiger)

Teilnehmer: SC Sand III, SG Aach-Linz/Denkingen

SC Sand III - SG Aach-Linz/Denkingen (Samstag, 14. Juni, 14 Uhr)

SG Aach-Linz/Denzkingen - SC Sand III (Samstag, 21. Juni, 14 Uhr)

Aufstiegsrunde zur Landesliga, Staffel I: (2 Teams, 2 Spiele, 1 Aufsteiger)

Teilnehmer: FV Ötigheim und SC Lahr II

Termine noch offen

Aufstiegsrunde zur Landesliga, Staffel II: (2 Teams, 2 Spiele, 1 Aufsteiger)

Teilnehmer: FC Emmendingen und ? (SG FC Wehr-Brennet, FC Zell, SV Buch oder SG Mettingen/Krenkingen)

Termine noch offen

Aufstiegsrunde zur Landesliga, Staffel III: (2 Teams, 2 Spiele, 1 Aufsteiger)

Teilnehmer: ? (FC Furtwangen oder FV Tennenbronn) gegen ? ( FC Öhningen/Gaienhofen oder TSV Aach/Linz)

Termine noch offen