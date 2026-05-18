Newsblog: Stimmen zum Aufstieg des FC Teningen, Jubel in Zähringen Bahlinger SC steigt als Tabellenletzter ab +++ SC Lahr ist nach dem 3:0 gegen den VfR Hausen der Vizemeister-Titel sicher von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Es ist vollbracht: Jonas Siegert, Tom Hodel und Niklas Froß feiern unmittelbar nach dem Abpfiff der Partie in Niederschopfheim den Oberliga-Aufstieg. – Foto: Sebastian Barthmes