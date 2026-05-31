Newsblog: SG Prechtal steigt auf, FC Zell siegt beim Meister SV 08 Laufenburg bereitet Bujar "Buki" Halili einen emotionalen Abschied von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Prechtal/Oberprechtal steigt auf, der SV RW Glottertal könnte folgen – Foto: Fritz Zimmermann