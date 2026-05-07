Newsblog: SC Wyhl hält den Aufstiegskurs, Emmendingen baut Serie aus Im Mädchenfußball ist der FC Wittlingen derzeit ein Leuchtturm mit begrenzter Strahlkraft von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

Der SC Wyhl, hier Andreas Fischbach (links), hält Kurs auf die Verbandsliga. – Foto: Gerd Gründl

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