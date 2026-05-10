Newsblog: SC Lahr mit Last-Minute-Sieg, Auggen unterliegt Linx SC Hofstetten steigt in die Verbandsliga auf +++ Nackenschlag für Neustadt in letzter Sekunde von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

Mick Keita (am Ball) erzielte das 1:0 für den SC Lahr in Elzach. – Foto: Sebastian Barthmes

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