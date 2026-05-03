 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Newsblog: Radovanovic mit Viererpack, Südstern tauscht den Coach

Der FC 08 Villingen gibt den Party-Crasher +++ TuS Binzen und SV Weil treffen in den Schlussminuten zum Sieg

von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Gestern, 19:35 Uhr · 0 Leser
Marco Radovanovic (Bildmitte) traf gegen Waltershofen vier Mal.
Marco Radovanovic (Bildmitte) traf gegen Waltershofen vier Mal. – Foto: Achim Keller

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Der Amateurfußball geht in die heiße Phase. Jetzt fallen die Entscheidungen in Aufstiegsrennen, Abstiegskampf und den Pokalwettbewerben. Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog.

Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball in Südbaden hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Alle Auf- und Abstiegsentscheidungen sowie interessante personelle News in unserer Region im Überblick:

Entscheidungen im Amateurfußball: Letzte Spieltage: Regionalliga Südwest: Samstag, 16. Mai, 14 Uhr; Oberliga Baden-Württemberg: Samstag 30. Mai, 15.30 Uhr; Verbandsliga Südbaden: Samstag, 30 Mai, 14.30 Uhr; Landesligen I+II+III: Samstag, 30 Mai
Pokalendspiele:
Südbadischer Pokal Männer:
FC 08 Villingen - Bahlinger SC, Samstag, 23. Mai in Offenburg
Südbadischer Pokal Frauen:
SV Gottenheim - TSV Allem. Fr-Zähringen, Montag, 25. Mai in Gottenheim