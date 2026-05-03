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Newsblog: Radovanovic mit Viererpack, Südstern tauscht den Coach
Der FC 08 Villingen gibt den Party-Crasher +++ TuS Binzen und SV Weil treffen in den Schlussminuten zum Sieg
von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Gestern, 19:35 Uhr · 0 Leser
Marco Radovanovic (Bildmitte) traf gegen Waltershofen vier Mal. – Foto: Achim Keller