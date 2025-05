Du wirst automatisch weitergeleitet...

Ismael Mansaray (am Boden) und Rico We...dem Bahlinger SC für sich entscheiden. | Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Bosco Ismael Mansaray (am Boden) und Rico Wehrle wollen am Samstag ihr Endspiel um den Klassenerhalt mit dem Bahlinger SC für sich entscheiden. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Bosco

Newsblog: Neuer Trainer in Hausen,Bahlinger Saisonfinale im Liveticker Verfolgen Sie den Saisonendspurt im Newsblog Der Amateurfußball geht in die heiße Phase: Jetzt fallen die Entscheidungen in Aufstiegsrennen, Abstiegskampf und den Pokalwettbewerben. Verfolgen Sie den Saisonendspurt im Newsblog. Wichtige Termine in den Liga- und Pokalwettbewerben:





Liga-Wettbewerbe Männer REGIONALLIGA SÜDWEST 1 Aufsteiger / 4-5 Absteiger

Aufsteiger: TSG Hoffenheim II

Stand jetzt Absteiger: FC 08 Villingen, Eintracht Frankfurt II, 1. Göppingen SV, FC Giessen, (1. FSV Mainz 05 II)

Noch 1 Spieltag

Letzter Spieltag: Samstag, 17. Mai 2025 OBERLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG 1-2 Aufsteiger / 3-6 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: SG Sonnenhof Großaspach, (TSG Balingen)

Stand jetzt Absteiger: FC 08 Villingen II, Calcio Leinfelden-Echterdingen, SV Fellbach, (FC Zuzenhausen), (FV Ravensburg), (SSV Reutlingen)

Noch 3 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 31. Mai 2025 VERBANDSLIGA SÜDBADEN 1-2 Aufsteiger / 4-5 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: FC Denzlingen, (Türk. SV Singen)

Stand jetzt Absteiger: FC Waldkirch, Offenburger FV, Freiburger FC, SC Durbachtal, (SV Bühlertal)

Noch 3 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 31. Mai 2025 LANDESLIGA I 1-2 Aufsteiger / max. 4 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: SV Niederschopfheim, (1. SV Mörsch)

Stand jetzt Absteiger: FSV Seelbach, TuS Oppenau, VfR Elgersweier, FV Rammersweier

Noch 4 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 7. Juni 2025 LANDESLIGA II 1-2 Aufsteiger / max. 4 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: FC Wolfenweiler-Schallstadt, (SV 08 Laufenburg)

Stand jetzt Absteiger: SV Ballrechten-Dottingen, VfR Bad Bellingen, FV Herbolzheim, Freiburger FC II

Noch 4 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 7. Juni 2025 LANDESLIGA III 1-2 Aufsteiger / max. 4 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: FC Rot-Weiß Salem, (FC Pfaffenweiler)

Stand jetzt Absteiger: DJK Donaueschingen, FC Gutmadingen, FC Neustadt, SG Dettingen-Dingelsdorf

Noch 4 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 7. Juni 2025 BEZIRKSLIGA FREIBURG 1-2 Aufsteiger / max. 4 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: SV Waltershofen, (FC Emmendingen)

Stand jetzt Absteiger: SV Biengen, TuS Königschaffhausen, FC Bad Krozingen, SC Reute

Noch 5 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 14. Juni 2025 BEZIRKSLIGA HOCHRHEIN 1-2 Aufsteiger / max. 4 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: FC Wittlingen, (SG FC Wehr-Brennet)

Stand jetzt Absteiger: VfB Waldshut, SV Jestetten, FC Hochrhein, FC Schönau

Noch 5 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 14. Juni 2025 BEZIRKSLIGA OFFENBURG 1-2 Aufsteiger / max. 4 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: SV Schapbach, (SC Lahr II)

Stand jetzt Absteiger: SV Lautenbach, SG Freistett/Rheinbischofsheim, VfR Willstätt, SC Offenburg

Noch 5 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 14. Juni 2025 BEZIRKSLIGA SCHWARZWALD 1-2 Aufsteiger / max. 4 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: SV Aasen, (FC 07 Furtwangen)

Stand jetzt Absteiger: FC Bräunlingen, SG Kirchen-Hausen, SG Riedöschingen/Hondingen, SV Hölzlebruck

Noch 5 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 14. Juni 2025





Pokal-Wettbewerbe Männer SÜDBADISCHER VERBANDSPOKAL Finale am Samstag, 24. Mai 2025: Bahlinger SC - FC Auggen BEZIRKSPOKAL FREIBURG Finale am Donnerstag, 29. Mai 2025: SG Prechtal/Oberprechtal - FC Heitersheim BEZIRKSPOKAL HOCHRHEIN Finale am Donnerstag, 29. Mai 2025: FC Zell - FC Wittlingen BEZIRKSPOKAL OFFENBURG Finale am Sonntag, 8. Juni 2025: SV Diersheim - SV Schapbach BEZIRKSPOKAL SCHWARZWALD Finale am Donnerstag, 1. Mai 2025: SG Eintracht Gütenbach-Neukirch - SV Aasen 1:3 (0:2) - Hier geht's zum Spielbericht.





Liga-Wettbewerbe Frauen OBERLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG 1 Aufsteiger / 3 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: 1. FC Heidenheim

Stand jetzt Absteiger: TV Derendingen, TSV Neckarau, Alemannia Freiburg-Zähringen

Noch 2 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 24. Mai 2025 VERBANDSLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG 1 Aufsteiger / 3 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: SG Gengenbach/Zell/Fischerbach

Stand jetzt Absteiger: SG Au-Wittnau, SG Schliengen-Wittlingen, SG Hausen-Nollingen

Noch 3 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 31. Mai 2025 LANDESLIGA I 1-2 Aufsteiger / 3 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: FC Heitersheim, (SG Ebnet-Kappel)

Stand jetzt Absteiger: SV Oberwolfach, VfB Unzhurst, SG Elztal

Noch 2 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 24. Mai 2025 LANDESLIGA II 1-2 Aufsteiger / 1 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: SG Marbach/Bad Dürrheim, (SV Titisee)

Stand jetzt Absteiger: FV Tennenbronn

Noch 2 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 24. Mai 2025 BEZIRKSLIGA FREIBURG 1-2 Aufsteiger / 1 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: SvO Rieselfeld, (Alemannia Freiburg-Zähringen II)

Stand jetzt Absteiger: SC Eichstetten

Noch 5 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 14. Juni 2025 BEZIRKSLIGA HOCHRHEIN 1 Aufsteiger

Stand jetzt Aufsteiger: FC Hauingen

Stand jetzt Absteiger: FC 08 Bad Säckingen (zurückgezogen)

Noch 3 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 31. Mai 2025 BEZIRKSLIGA OFFENBURG 1 Aufsteiger / 1 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: SG INA

Stand jetzt Absteiger: SV Reichenbach

Noch 3 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 31. Mai 2025 BEZIRKSLIGA SCHWARZWALD 1 Aufsteiger / 1 Absteiger

Stand jetzt Aufsteiger: FC Wolterdingen

Stand jetzt Absteiger: SG Reiselfingen/Löffingen

Noch 3 Spieltage

Letzter Spieltag: Samstag, 31. Mai 2025





Pokal-Wettbewerbe Frauen SÜDBADISCHER VERBANDSPOKAL Finale am Montag, 9. Juni 2025: SG ESV/PSV Freiburg - FC Freiburg-St. Georgen BEZIRKSPOKAL FREIBURG Finale am Mittwoch, 29. Mai 2025: SV Gottenheim II - SG ESV/PSV Freiburg II BEZIRKSPOKAL HOCHRHEIN 4. Viertelfinale am Mittwoch, 7. Mai 2025: SV Waldhaus - SG Schliengen-Wittlingen II

2. Halbfinale am Mittwoch, 14. Mai 2025: SV Dogern - Gewinner der Partie SV Waldhaus - SG Schliengen-Wittlingen II

Finale am Donnerstag, 29. Mai 2025: FC Hauingen - Gewinner des 2. Halbfinals BEZIRKSPOKAL OFFENBURG Finale noch nicht terminiert: SG Oppenau/Nussbach/Tiergarten - SV Appenweier BEZIRKSPOKAL SCHWARZWALD Finale am Donnerstag, 1. Mai 2025: FC Schönwald - FC Wolterdingen 1:5 (1:1)