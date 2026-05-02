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Newsblog: Marko Radovanovic mit Viererpack, Jugendspieler attackiert
Abstieg besiegelt: FC Denzlingen muss nach einem Jahr in der Oberliga zurück in die Verbandsliga +++ Bahlinger SC gewinnt auswärts
von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Gestern, 17:45 Uhr · 0 Leser