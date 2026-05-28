Newsblog: Letzter Spieltag in Verbands- und Landesliga steht an

Sie mussten sich von ihrer spielerischen Identität ein wenig entfernen, um den südbadischen Pokal erneut zu gewinnen. Die Fußballer des Bahlinger SC siegen im Finale 1:0 gegen den FC 08 Villingen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Das Frauenteam des TSV Alemannia Zähringen krönt eine grandiose Saison mit dem Gewinn des Südbadischen Vereinspokals. Die Verbandsliga-Meisterinnen bezwingen SV Gottenheim in dessen Stadion mit 3:1. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Die Fußballer des TuS Lörrach-Stetten gewinnen mit 3:1 gegen den SV Waldhaus den Bezirkspokal. Im Frauenfinale besiegen die SF Schliengen den TuS Kleines Wiesental mit 4:1. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Die Entscheidung im Bezirkspokalfinale der Frauen fällt in einem epischen Elfmeterschießen: Nach torlosen 120 Minuten siegen die Fußballerinnen des FC Weisweil mit 8:7 gegen die SG ESV/PSV Freiburg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Eindruchksvoll demonstrieren die Fußballer des SV RW Glottertal im Finale des Bezirkspokals Freiburg ihre Offensivstärke. Mit 4:2 gewinnen sie in Elzach gegen die SG Simonswald/Obersimonswald. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.