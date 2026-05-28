Newsblog: Letzter Spieltag in Verbands- und Landesliga steht an Beim SC Lahr schwärmen die Trainer vom jungen Mittelfeldspieler Torben Müller von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Fernduell um Patz zwei in der Landesliga: Timon Graf (FFC, rot) und Sebastian Göhringer (Gundelfingen) – Foto: Daniel Thoma