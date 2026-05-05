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Newsblog: Kurioser Spielabbruch in Windenreute, Knappe bleibt beim BSC
SV Rust schießt binnen 30 Minuten alle fünf Tore beim 5:1 in Zell +++ Prechtal weiter auf Kurs
von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser