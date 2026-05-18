 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Newsblog: Jann Stadler gewinnt bei "Kacktor des Monats"

Neuzugang für Landesligisten +++ Der FC Löffingen ist der Beste hinter den Besten

von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · 18.05.2026, 17:00 Uhr · 0 Leser
Sein Tor schaffte es in die ARD: Jann Stadler (links) | Foto: Gerd Gründl
Sein Tor schaffte es in die ARD: Jann Stadler (links) | Foto: Gerd Gründl

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Regionalliga Südwest
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OL Baden-Württemberg

Der Amateurfußball geht in die heiße Phase. Jetzt fallen die Entscheidungen in Aufstiegsrennen, Abstiegskampf und den Pokalwettbewerben. Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog. Der Newsblog ist für alle Leser, auch ohne BZ-Abo, kostenlos.

Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball in Südbaden hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Alle Auf- und Abstiegsentscheidungen sowie interessante personelle News in unserer Region im Überblick:

Entscheidungen im Amateurfußball: Letzte Spieltage: Regionalliga Südwest: Samstag, 16. Mai, 14 Uhr; Oberliga Baden-Württemberg: Samstag 30. Mai, 15.30 Uhr; Verbandsliga Südbaden: Samstag, 30 Mai, 14.30 Uhr; Landesligen I+II+III: Samstag, 30 Mai
Pokalendspiele:
Südbadischer Pokal Männer:
FC 08 Villingen - Bahlinger SC, Samstag, 23. Mai in Offenburg
Südbadischer Pokal Frauen:
SV Gottenheim - TSV Allem. Fr-Zähringen, Montag, 25. Mai in Gottenheim
Entscheidungen im Bezirkspokal:
TuS Lörrach-Stetten und SF Schliengen feiern Pokalsieg (Hochrhein)
Die Fußballer des TuS Lörrach-Stetten gewinnen mit 3:1 gegen den SV Waldhaus den Bezirkspokal. Im Frauenfinale besiegen die SF Schliengen den TuS Kleines Wiesental mit 4:1. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Nach dem 20. Elfmeter bejubeln die Fußballerinnen des FC Weisweil den Bezirkspokalsieg (Freiburg Frauen)
Die Entscheidung im Bezirkspokalfinale der Frauen fällt in einem epischen Elfmeterschießen: Nach torlosen 120 Minuten siegen die Fußballerinnen des FC Weisweil mit 8:7 gegen die SG ESV/PSV Freiburg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Mike Maier schießt RW Glottertal zum Pokalsieg (Freiburg Männer)
Eindruchksvoll demonstrieren die Fußballer des SV RW Glottertal im Finale des Bezirkspokals Freiburg ihre Offensivstärke. Mit 4:2 gewinnen sie in Elzach gegen die SG Simonswald/Obersimonswald. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.