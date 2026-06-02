Newsblog im Amateurfußball: Übersicht der Relegationsspiele

Die SG Prechtal/Oberprechtal steigt in die Landesliga auf. – Foto: Fritz Zimmermann

Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog. Der Newsblog ist für alle Leser, auch ohne BZ-Abo, kostenlos.

Paarung noch offen 10.6.

Gewinnt der FC Eddersheim (Vizemeister Hessenliga) das Auftaktspiel oder spielt remis, findet am zweiten Spieltermin das Duell FK Pirmasens (Vizemeister Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) gegen VfR Mannheim (Vizemeister Oberliga Baden-Württemberg) statt. Andernfalls tritt zunächst der FC Eddersheim gegen den FK Pirmasens an. Der Sieger der Aufstiegsrunde steigt in die Regionalliga auf.

Aufstieg zur Oberliga

BWSC Lahr - 1. FC Bruchsal 4.6., 18 Uhr

1. FC Bruchsal - SC Lahr 7.6., 17 Uhr

SC Lahr/1. FC Bruchsal - FC Holzhausen 13.6.

FC Holzhausen - SC Lahr/1. FC Bruchsal 21.6.

In der ersten Runde trifft der SC Lahr (Vizemeister Verbandsliga Südbaden) auf den 1. FC Bruchsal (Vizemeister Verbandsliga Baden). Der Sieger dieser Paarung trifft in der zweiten Aufstiegsphase auf den FC Holzhausen (Vizemeister Verbandsliga Württemberg). Der Sieger dieser Paarung steigt schließlich in die Oberliga auf.

Aufstieg zur Verbandsliga Südbaden

FC Königsfeld - SC Durbachtal 4.6., 18.30 Uhr

Paarung noch offen 7.6.

Paarung noch offen 13.6.

Gewinnt der SC Durbachtal (Vizemeister Landesliga-Staffel I) das Auftaktspiel oder spielt remis, findet am zweiten Spieltermin das Duell Spvgg. Gundelfingen/Wildtal (Vizemeister Landesliga Staffel II) gegen FC Königsfeld (Vizemeister Landesliga Staffel III) statt. Andernfalls tritt zunächst der SC Durbachtal gegen die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal an. Der Sieger der Aufstiegsrunde steigt in die Verbandsliga auf.