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Newsblog im Amateurfußball: Trainerwechsel in Endingen
SC Freiburg II gewinnt einseitiges Derby gegen den Bahlinger SC
von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser
Mathias Fetsch (links) und David Amgegnaglo trafen jeweils gegen den Bahlinger SC für den SC Freiburg II. – Foto: Achim Keller