 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Newsblog im Amateurfußball: Trainerwechsel in Endingen

SC Freiburg II gewinnt einseitiges Derby gegen den Bahlinger SC

von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser
Mathias Fetsch (links) und David Amgegnaglo trafen jeweils gegen den Bahlinger SC für den SC Freiburg II.
Mathias Fetsch (links) und David Amgegnaglo trafen jeweils gegen den Bahlinger SC für den SC Freiburg II. – Foto: Achim Keller

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