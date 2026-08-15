 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Newsblog im Amateurfußball: Stimmen zum Auftakt der Verbandsliga

Alle interessanten News rund um den Amateurfußball unserer Region im Überblick:

von Badische Zeitung · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Was passiert auf dem Rasen und rund um die Fußballplätze der Region? Wer kommt gut aus den Startlöchern? Wir liefern einen für alle kostenlosen Überblick: Alle interessanten News rund um den Amateurfußball unserer Region im Überblick:

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Liebe Fußballfans, Funktionäre und FuPaner, wie bereits zum Saisonendspurt der vergangenen Saison werden wir auch in der kommenden Spielzeit wieder einen kstenlosen und für alle frei zugänglichen BZ-Newsblog Amateurfußball anbieten. Leider ist es uns nicht möglich immer und überall ein Handy oder eine Kamera vor Ort zu haben. Wir würden Sie/euch daher bitten uns in Zukunft zu unterstützen und kuriose Tore, Jubelszenen oder sonstige Highlights von den Plätzen unserer Region per Video an fupa@badische-zeitung.de zukommen zu lassen. Das würde unseren Blog enorm bereichern und Ihrem/eurem Verein zusätzliche Möglichkeiten bieten, sich zu präsentieren. Wichtig ist: Wir bevorzugen kurze Sequenzen ( max 40 Sekunden, gerne kürzer )und wir können nicht jedes Video veröffentlichen. Eine Auswahl von zwei, drei Szenen/Sequenzen pro Partie reicht aus. Bitte nennt die Liga und Vereine und bestenfalls auch Spieler der gezeigten Szene.