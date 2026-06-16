Newsblog im Amateurfußball: So läuft die Relegation im Schwarzwald

Archivbild – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog. Der Newsblog ist für alle Leser, auch ohne BZ-Abo, kostenlos.

Auf Bezirksebene stehen die letzten Entscheidungen noch aus. Wir haben eine Übersicht der Auf- und gegebenfalls auch Abstiegsentscheidungen. Bereits gespielt wurde die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga , in der sich die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal durchsetzen konnte. Auch die Aufstiegsrunde zur Oberliga befindet sich auf der Zielgeraden. Hier kann der SC Lahr dem FC Teningen in die Oberliga Baden-Württemberg folgen.

SC Lahr - FC Holzhausen 1:1

FC Holzhausen - SC Lahr 21.6.

In der ersten Runde trifft der SC Lahr (Vizemeister Verbandsliga Südbaden) auf den 1. FC Bruchsal (Vizemeister Verbandsliga Baden). Der Sieger dieser Paarung trifft in der zweiten Aufstiegsphase auf den FC Holzhausen (Vizemeister Verbandsliga Württemberg). Der Sieger dieser Paarung steigt schließlich in die Oberliga auf.

Aufstieg zur Verbandsliga:

FC Königsfeld - SC Durbachtal 1:1

Spvgg. Gundelfingen/Wildtal - FC Königsfeld 4:1

SC Durbachtal - Spvgg. Gundelfingen/Wildtal 0:3

Aufstieg zur Verbandsliga der Frauen:

FC Wittlingen - FC Heitersheim 2:0

FC Heitersheim - FC Wittlingen So., 21.6., 15 Uhr

Im Duell der beiden Landesliga-Vizemeister steigt das Siegerteam nach Hin- und Rückspiel auf.

Auf Bezirksebene (Schwarzwald) stehen noch folgende Entscheidungen aus:

Zur Landesliga:

TSV Aach-Linz (Zweiter Bezirksliga Bodensee) - FC Furtwangen (Zweiter Bezirksliga Schwarzwald)

Hinspiel am Samstag (20.6) beim TSV Aach-Linz. Das Rückspiel am 27.6 in Furtwangen

Zur Bezirksliga:

SG Fischbach/Weiler - SG Riedböhringen/Fützen (Hinspiel) Samstag

SG Riedböhringen/Fützen - SG Fischbach/Weiler 27.6

Zur Kreisliga A:

In einer Dreiergruppe ermitteln der FV Tennenbronn II, der SSC Donaueschingen und die SG Oberbaldingen/Öfingen einen weiteren Aufsteiger.

1. Spieltag:

FV Tennenbronn II - SG Oberbaldingen Samstag, 15 Uhr