Newsblog im Amateurfußball: So läuft die Relegation im Bezirk Freiburg

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der FV Sasbach sicherte sich am letzten Spieltag sein Ticket für die Aufstiegsspiele zur Kreisliga A. – Foto: Fritz Zimmermann

Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog. Der Newsblog ist für alle Leser, auch ohne BZ-Abo, kostenlos.

Auf Bezirksebene stehen die letzten Entscheidungen noch aus. Wir haben eine Übersicht der Auf- und gegebenfalls auch Abstiegsentscheidungen. Bereits gespielt wurde die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga , in der sich die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal durchsetzen konnte. Auch die Aufstiegsrunde zur Oberliga befindet sich auf der Zielgeraden. Hier kann der SC Lahr dem FC Teningen in die Oberliga Baden-Württemberg folgen.

Aufstieg zur Verbandsliga der Frauen:

FC Königsfeld - SC Durbachtal 1:1 Spvgg. Gundelfingen/Wildtal - FC Königsfeld 4:1 SC Durbachtal - Spvgg. Gundelfingen/Wildtal 0:3

FC Wittlingen - FC Heitersheim Sonntag, 14 Uhr

FC Heitersheim - FC Wittlingen So., 21.6., 15 Uhr

Im Duell der beiden Landesliga-Vizemeister steigt das Siegerteam nach Hin- und Rückspiel auf.

Auf Bezirksebene (Freiburg) stehen noch folgende Entscheidungen aus:

Aufstiegsrunde zur Landesliga, Staffel II:

SV RW Glottertal (Zweiter Bezirksliga Freiburg) - FC Zell i. W. (Zweiter Bezirksliga Hochrhein)

Das Hinspiel findet am 21. Juni beim SV RW Glottertal statt.

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Landesliga, Staffel II, auf.

Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Freiburg:

SC March (Zweiter KLA, Staffel I) - SV Tunsel (Zweiter KLA, Staffel II)

Termine noch offen.

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Bezirksliga Freiburg auf.

Aufstiegrunde zur Kreisliga A Freiburg:

Von den 5 Teilnehmern stehen bereits fest: FV Sasbach (Zweiter KLB, Staffel I), TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (Zweiter KLB, Staffel II), SV Hartheim/Bremgarten (Zweiter KLB, Staffel IV), SV Au-Wittnau II (Meister der Kreisliga B, Staffel VII).

Noch offen: FC Rimsingen oder SV Opfingen (Zweiter KLB, Staffel III).

Termine noch offen.

Gespielt wird Jeder-gegen-Jeden. Die beiden bestplatzierten Teams aus der Fünfergruppe steigen in die Kreisliga A auf.