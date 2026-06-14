Newsblog im Amateurfußball: So läuft die Relegation im Bezirk Freiburg

Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog. Der Newsblog ist für alle Leser, auch ohne BZ-Abo, kostenlos.
Auf Bezirksebene stehen die letzten Entscheidungen noch aus. Wir haben eine Übersicht der Auf- und gegebenfalls auch Abstiegsentscheidungen. Bereits gespielt wurde die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga, in der sich die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal durchsetzen konnte. Auch die Aufstiegsrunde zur Oberliga befindet sich auf der Zielgeraden. Hier kann der SC Lahr dem FC Teningen in die Oberliga Baden-Württemberg folgen.
Aufstieg zur Verbandsliga:
FC Königsfeld - SC Durbachtal 1:1
Spvgg. Gundelfingen/Wildtal - FC Königsfeld 4:1
SC Durbachtal - Spvgg. Gundelfingen/Wildtal 0:3
Aufstieg zur Verbandsliga der Frauen:
FC Wittlingen - FC Heitersheim Sonntag, 14 Uhr
FC Heitersheim - FC Wittlingen So., 21.6., 15 Uhr
Im Duell der beiden Landesliga-Vizemeister steigt das Siegerteam nach Hin- und Rückspiel auf.
Auf Bezirksebene (Freiburg) stehen noch folgende Entscheidungen aus:
Aufstiegsrunde zur Landesliga, Staffel II:
SV RW Glottertal (Zweiter Bezirksliga Freiburg) - FC Zell i. W. (Zweiter Bezirksliga Hochrhein)
Das Hinspiel findet am 21. Juni beim SV RW Glottertal statt.
Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Landesliga, Staffel II, auf.
Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Freiburg:
SC March (Zweiter KLA, Staffel I) - SV Tunsel (Zweiter KLA, Staffel II)
Termine noch offen.
Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Bezirksliga Freiburg auf.
Aufstiegrunde zur Kreisliga A Freiburg:
Von den 5 Teilnehmern stehen bereits fest: FV Sasbach (Zweiter KLB, Staffel I), TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (Zweiter KLB, Staffel II), SV Hartheim/Bremgarten (Zweiter KLB, Staffel IV), SV Au-Wittnau II (Meister der Kreisliga B, Staffel VII).
Noch offen: FC Rimsingen oder SV Opfingen (Zweiter KLB, Staffel III).
Termine noch offen.
Gespielt wird Jeder-gegen-Jeden. Die beiden bestplatzierten Teams aus der Fünfergruppe steigen in die Kreisliga A auf.