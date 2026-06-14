 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Newsblog im Amateurfußball: So läuft die Relegation im Bezirk Freiburg

Alle Auf- und Abstiegsentscheidungen sowie interessante personelle News in unserer Region

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der FV Sasbach sicherte sich am letzten Spieltag sein Ticket für die Aufstiegsspiele zur Kreisliga A.
Der FV Sasbach sicherte sich am letzten Spieltag sein Ticket für die Aufstiegsspiele zur Kreisliga A. – Foto: Fritz Zimmermann

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Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog. Der Newsblog ist für alle Leser, auch ohne BZ-Abo, kostenlos.

Auf Bezirksebene stehen die letzten Entscheidungen noch aus. Wir haben eine Übersicht der Auf- und gegebenfalls auch Abstiegsentscheidungen. Bereits gespielt wurde die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga, in der sich die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal durchsetzen konnte. Auch die Aufstiegsrunde zur Oberliga befindet sich auf der Zielgeraden. Hier kann der SC Lahr dem FC Teningen in die Oberliga Baden-Württemberg folgen.

Aufstieg zur Verbandsliga:

FC Königsfeld - SC Durbachtal 1:1
Spvgg. Gundelfingen/Wildtal - FC Königsfeld 4:1
SC Durbachtal - Spvgg. Gundelfingen/Wildtal 0:3

Aufstieg zur Verbandsliga der Frauen:

FC Wittlingen - FC Heitersheim Sonntag, 14 Uhr
FC Heitersheim - FC Wittlingen So., 21.6., 15 Uhr

Im Duell der beiden Landesliga-Vizemeister steigt das Siegerteam nach Hin- und Rückspiel auf.

Auf Bezirksebene (Freiburg) stehen noch folgende Entscheidungen aus:

Aufstiegsrunde zur Landesliga, Staffel II:

SV RW Glottertal (Zweiter Bezirksliga Freiburg) - FC Zell i. W. (Zweiter Bezirksliga Hochrhein)

Das Hinspiel findet am 21. Juni beim SV RW Glottertal statt.

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Landesliga, Staffel II, auf.

Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Freiburg:

SC March (Zweiter KLA, Staffel I) - SV Tunsel (Zweiter KLA, Staffel II)

Termine noch offen.

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Bezirksliga Freiburg auf.

Aufstiegrunde zur Kreisliga A Freiburg:

Von den 5 Teilnehmern stehen bereits fest: FV Sasbach (Zweiter KLB, Staffel I), TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (Zweiter KLB, Staffel II), SV Hartheim/Bremgarten (Zweiter KLB, Staffel IV), SV Au-Wittnau II (Meister der Kreisliga B, Staffel VII).

Noch offen: FC Rimsingen oder SV Opfingen (Zweiter KLB, Staffel III).

Termine noch offen.

Gespielt wird Jeder-gegen-Jeden. Die beiden bestplatzierten Teams aus der Fünfergruppe steigen in die Kreisliga A auf.