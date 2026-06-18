Newsblog im Amateurfußball: So läuft die Relegation am Hochrhein

Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog. Der Newsblog ist für alle Leser, auch ohne BZ-Abo, kostenlos.
Auf Bezirksebene stehen die letzten Entscheidungen noch aus. Wir haben eine Übersicht der Auf- und gegebenfalls auch Abstiegsentscheidungen. Bereits gespielt wurde die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga, in der sich die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal durchsetzen konnte. Auch die Aufstiegsrunde zur Oberliga befindet sich auf der Zielgeraden. Hier kann der SC Lahr dem FC Teningen in die Oberliga Baden-Württemberg folgen.
Aufstieg zur Verbandsliga der Frauen:
FC Wittlingen - FC Heitersheim 2:0
FC Heitersheim - FC Wittlingen So., 21.6., 15 Uhr
Im Duell der beiden Landesliga-Vizemeister steigt das Siegerteam nach Hin- und Rückspiel auf.
Auf Bezirksebene (Hochrhein) stehen noch folgende Entscheidungen aus:
Aufstiegsspiele zur Landesliga, Staffel II:
SV RW Glottertal (Zweiter Bezirksliga Freiburg) - FC Zell i. W. (Zweiter Bezirksliga Hochrhein) So., 21.6., 17 Uhr
FC Zell - SV RW Glottertal Sa., 27.6., 17 Uhr
Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Landesliga, Staffel II, auf.
Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Hochrein:
Spvgg. Wutöschingen (Zweiter KLA Ost) - SV Schopfheim (Zweiter KLA West) Sa., 20.6., 15 Uhr
SV Schopfheim - Spvgg. Wutöschingen Sa., 27.6., 16 Uhr
Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Bezirksliga Hochrhein auf.
Provisorische Abstiegsspiele in der Kreisliga A Hochrhein:
SG Malsburg/Marzell-Wollbach (14. KLA West) - SV Obersäckingen (14. KLA Ost) So., 21.6., 17 Uhr
SV Obersäckingen - SG Malsburg/Marzell-Wollbach So., 28.6., 17 Uhr
Der Sieger nach Hin- und Rückspiel bleibt in der Kreisliga A, sofern der Bezirksliga-Vizemeister FC Zell in die Landesliga aufsteigt.
Aufstiegsspiele zur Kreisliga A Hochrhein (B-Staffeln I und II):
SV Herten II (Zweiter KLB, Staffel II) - FC Wittlingen II (Dritter KLB, Staffel I) Sa., 20.6., 18.30 Uhr
FC Wittlingen II - SV Herten II So., 28.6., 15 Uhr
Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Kreisliga A auf.
Aufstiegsspiele zur Kreisliga A Hochrhein (B-Staffeln III und IV):
SV Eggingen (Zweiter KLB, Staffel IV) - SC Niederhof/Binzgen (Zweiter KLB, Staffel III) Sa., 20.6., 18 Uhr
SC Niederhof/Binzgen - SV Eggingen Sa., 27.6., 15 Uhr
Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Kreisliga A auf.