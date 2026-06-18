Newsblog im Amateurfußball: So läuft die Relegation am Hochrhein

von BZ-Redaktion · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

von BZ-Redaktion · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Rückkehr nach 15 Jahren? Der SV Schopfheim um Ledjano Kacaj kämpft um den Aufstieg in die Bezirksliga | Foto: Gerd Gründl

Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog. Der Newsblog ist für alle Leser, auch ohne BZ-Abo, kostenlos.

Aufstieg zur Verbandsliga der Frauen:

Auf Bezirksebene stehen die letzten Entscheidungen noch aus. Wir haben eine Übersicht der Auf- und gegebenfalls auch Abstiegsentscheidungen. Bereits gespielt wurde die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga , in der sich die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal durchsetzen konnte. Auch die Aufstiegsrunde zur Oberliga befindet sich auf der Zielgeraden. Hier kann der SC Lahr dem FC Teningen in die Oberliga Baden-Württemberg folgen.

FC Wittlingen - FC Heitersheim 2:0 FC Heitersheim - FC Wittlingen So., 21.6., 15 Uhr

Auf Bezirksebene (Hochrhein) stehen noch folgende Entscheidungen aus:

Aufstiegsspiele zur Landesliga, Staffel II:

SV RW Glottertal (Zweiter Bezirksliga Freiburg) - FC Zell i. W. (Zweiter Bezirksliga Hochrhein) So., 21.6., 17 Uhr

FC Zell - SV RW Glottertal Sa., 27.6., 17 Uhr

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Landesliga, Staffel II, auf.

Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Hochrein:

Spvgg. Wutöschingen (Zweiter KLA Ost) - SV Schopfheim (Zweiter KLA West) Sa., 20.6., 15 Uhr

SV Schopfheim - Spvgg. Wutöschingen Sa., 27.6., 16 Uhr

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Bezirksliga Hochrhein auf.

Provisorische Abstiegsspiele in der Kreisliga A Hochrhein:

SG Malsburg/Marzell-Wollbach (14. KLA West) - SV Obersäckingen (14. KLA Ost) So., 21.6., 17 Uhr

SV Obersäckingen - SG Malsburg/Marzell-Wollbach So., 28.6., 17 Uhr

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel bleibt in der Kreisliga A, sofern der Bezirksliga-Vizemeister FC Zell in die Landesliga aufsteigt.

Aufstiegsspiele zur Kreisliga A Hochrhein (B-Staffeln I und II):

SV Herten II (Zweiter KLB, Staffel II) - FC Wittlingen II (Dritter KLB, Staffel I) Sa., 20.6., 18.30 Uhr

FC Wittlingen II - SV Herten II So., 28.6., 15 Uhr

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Kreisliga A auf.

Aufstiegsspiele zur Kreisliga A Hochrhein (B-Staffeln III und IV):

SV Eggingen (Zweiter KLB, Staffel IV) - SC Niederhof/Binzgen (Zweiter KLB, Staffel III) Sa., 20.6., 18 Uhr

SC Niederhof/Binzgen - SV Eggingen Sa., 27.6., 15 Uhr

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel steigt in die Kreisliga A auf.