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Newsblog im Amateurfußball: Saisonstart mit Pokal-Quali
Alle interessanten News rund um den Amateurfußball unserer Region im Überblick:
von Badische Zeitung · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Die SF Elzach-Yach beginnen ihre Saison mit dem Derby in der Pokal-Quali gegen den FC Waldkirch. – Foto: Fritz Zimmermann
wie bereits zum Saisonendspurt der vergangenen Saison werden wir auch in der kommenden Spielzeit wieder einen kstenlosen und für alle frei zugänglichen BZ-Newsblog Amateurfußball anbieten. Leider ist es uns nicht möglich immer und überall ein Handy oder eine Kamera vor Ort zu haben. Wir würden Sie/euch daher bitten uns in Zukunft zu unterstützen und kuriose Tore, Jubelszenen oder sonstige Highlights von den Plätzen unserer Region per Video an fupa@badische-zeitung.de zukommen zu lassen. Das würde unseren Blog enorm bereichern und Ihrem/eurem Verein zusätzliche Möglichkeiten bieten, sich zu präsentieren.
Wichtig ist: Wir bevorzugen kurze Sequenzen ( max 40 Sekunden) und wir können nicht jedes Video veröffentlichen. Eine Auswahl von zwei, drei Szenen/Sequenzen pro Partie reicht aus. Bitte nennt die Liga und Vereine und bestenfalls auch Spieler der gezeigten Szene.