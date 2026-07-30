Newsblog im Amateurfußball: Saisonstart mit Pokal-Quali Alle interessanten News rund um den Amateurfußball unserer Region im Überblick: von Badische Zeitung · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Die SF Elzach-Yach beginnen ihre Saison mit dem Derby in der Pokal-Quali gegen den FC Waldkirch. – Foto: Fritz Zimmermann

Was passiert auf dem Rasen und rund um die Fußballplätze der Region? Wer kommt gut aus den Startlöchern? Wir liefern einen für alle kostenlosen Überblick: Alle interessanten News rund um den Amateurfußball unserer Region im Überblick:

Liebe Fußballfans, Funktionäre und FuPaner,

wie bereits zum Saisonendspurt der vergangenen Saison werden wir auch in der kommenden Spielzeit wieder einen kstenlosen und für alle frei zugänglichen BZ-Newsblog Amateurfußball anbieten. Leider ist es uns nicht möglich immer und überall ein Handy oder eine Kamera vor Ort zu haben. Wir würden Sie/euch daher bitten uns in Zukunft zu unterstützen und kuriose Tore, Jubelszenen oder sonstige Highlights von den Plätzen unserer Region per Video an fupa@badische-zeitung.de zukommen zu lassen. Das würde unseren Blog enorm bereichern und Ihrem/eurem Verein zusätzliche Möglichkeiten bieten, sich zu präsentieren.