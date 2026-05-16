Newsblog im Amateurfußball: FC Teningen und SC Wyhl steigen auf Bahlinger SC steigt als Tabellenletzter ab +++ FC Waldkirch vor dem Schlussspurt in der Landesliga von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Gestern, 19:30 Uhr · 0 Leser

Die Fußballer des SC Wyhl spielen kommende Saison in der Verbandsliga. – Foto: Gerd Gruendl