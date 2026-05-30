Newsblog: Gundelfingen spielt Aufstiegsrunde, Elzach-Yach steigt ab Beim SC Lahr schwärmen die Trainer vom jungen Mittelfeldspieler Torben Müller von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser

Trainer Aurelio Martins steht mit der seiner Mannschaft in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga. – Foto: Daniel Thoma