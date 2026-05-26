Newsblog: Feuer zerstört Besuchertribüne auf dem Sportplatz des FFC

Entscheidungen im Amateurfußball: Letzte Spieltage: Regionalliga Südwest: Samstag, 16. Mai, 14 Uhr; Oberliga Baden-Württemberg: Samstag 30. Mai, 15.30 Uhr; Verbandsliga Südbaden: Samstag, 30 Mai, 14.30 Uhr; Landesligen I+II+III: Samstag, 30 Mai
Südbadischer Pokal Männer:
FC 08 Villingen - Bahlinger SC, Samstag, 23. Mai in Offenburg
Südbadischer Pokal Frauen:
SV Gottenheim - TSV Allem. Fr-Zähringen, Montag, 25. Mai in Gottenheim
Entscheidungen im Bezirkspokal:
TuS Lörrach-Stetten und SF Schliengen feiern Pokalsieg (Hochrhein)
Die Fußballer des TuS Lörrach-Stetten gewinnen mit 3:1 gegen den SV Waldhaus den Bezirkspokal. Im Frauenfinale besiegen die SF Schliengen den TuS Kleines Wiesental mit 4:1. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Nach dem 20. Elfmeter bejubeln die Fußballerinnen des FC Weisweil den Bezirkspokalsieg (Freiburg Frauen)
Die Entscheidung im Bezirkspokalfinale der Frauen fällt in einem epischen Elfmeterschießen: Nach torlosen 120 Minuten siegen die Fußballerinnen des FC Weisweil mit 8:7 gegen die SG ESV/PSV Freiburg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Mike Maier schießt RW Glottertal zum Pokalsieg (Freiburg Männer)
Eindruchksvoll demonstrieren die Fußballer des SV RW Glottertal im Finale des Bezirkspokals Freiburg ihre Offensivstärke. Mit 4:2 gewinnen sie in Elzach gegen die SG Simonswald/Obersimonswald. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.