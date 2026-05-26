Newsblog: Feuer zerstört Besuchertribüne auf dem Sportplatz des FFC Große Enttäuschung beim FC Neustadt +++ Nächste Entscheidungen in der Verbandsliga von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

Von der Tribüne ist nicht mehr viel übrig. – Foto: Blum