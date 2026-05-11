 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Newsblog: FC Heitersheim tritt erneut nicht an, Grafenhausen Spitze

SC Hofstetten steigt in die Verbandsliga auf +++ Nackenschlag für Neustadt in letzter Sekunde

von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Der FC Heitersheim (Bezirksliga Freiburg) von Trainer Manuel Pfefferle musste zum zweiten Mal ein Spiel aufgrund von Spielermangel absagen.
Der FC Heitersheim (Bezirksliga Freiburg) von Trainer Manuel Pfefferle musste zum zweiten Mal ein Spiel aufgrund von Spielermangel absagen. – Foto: Daniel Thoma

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Der Amateurfußball geht in die heiße Phase. Jetzt fallen die Entscheidungen in Aufstiegsrennen, Abstiegskampf und den Pokalwettbewerben. Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog. Der Newsblog ist für alle Leser einsehbar und kostenlos.

Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball in Südbaden hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Alle Auf- und Abstiegsentscheidungen sowie interessante personelle News in unserer Region im Überblick:

Entscheidungen im Amateurfußball: Letzte Spieltage: Regionalliga Südwest: Samstag, 16. Mai, 14 Uhr; Oberliga Baden-Württemberg: Samstag 30. Mai, 15.30 Uhr; Verbandsliga Südbaden: Samstag, 30 Mai, 14.30 Uhr; Landesligen I+II+III: Samstag, 30 Mai
Pokalendspiele:
Südbadischer Pokal Männer:
FC 08 Villingen - Bahlinger SC, Samstag, 23. Mai in Offenburg
Südbadischer Pokal Frauen:
SV Gottenheim - TSV Allem. Fr-Zähringen, Montag, 25. Mai in Gottenheim