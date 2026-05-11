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Newsblog: FC Heitersheim tritt erneut nicht an, Grafenhausen Spitze
SC Hofstetten steigt in die Verbandsliga auf +++ Nackenschlag für Neustadt in letzter Sekunde
von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Der FC Heitersheim (Bezirksliga Freiburg) von Trainer Manuel Pfefferle musste zum zweiten Mal ein Spiel aufgrund von Spielermangel absagen. – Foto: Daniel Thoma