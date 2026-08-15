Newsblog: FC 08 Villingen kassiert Gegentor aus über 60 Metern

Wir verschenken 1.000 Digital-Abos: Du bist unter 30 und willst wissen, was in Südbaden wirklich passiert? Wer informiert ist, trifft bessere Entscheidungen – im Studium, im Beruf und im Alltag. Wir verschenken 1.000 kostenlose Digital-Abos der Badischen Zeitung – für ein ganzes Jahr. Jetzt 1 Jahr kostenlos testen! Der Test endet automatisch - Du gehst keinerlei Risiko ein. Ohne Kleingedrucktes. Ohne Haken. 100% kostenlos. Das Angebot ist befristet bis 31.08.2026.

Davon profitieren Sie