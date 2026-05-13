Newsblog: Bezirkspokal-Endspiele des Hochrheins und Bezirk Freiburg

FC 08 Villingen - Bahlinger SC, Samstag, 23. Mai in Offenburg
SV Gottenheim - TSV Allem. Fr-Zähringen, Montag, 25. Mai in Gottenheim
An Erfahrung im Bezirkspokal mangelt es Andreas Schatz nicht. Als Spieler gewann er mit dem FV Lörrach 2006 das Finalturnier in Albbruck, ein Jahr später musste er sich mit den FVL-Fußballern dem Gastgeber SC Lauchringen geschlagen geben. 2014 verlor er mit dem FC Wittlingen das Endspiel gegen den FC Zell – in Lauchringen. Am Donnerstag kehrt der 41-Jährige als Trainer des TuS Lörrach-Stetten ins Wutachstadion zurück, doch über die Vergangenheit "hab‘ ich mir null Komma null Gedanken gemacht", sagt Schatz vor dem Endspiel gegen Bezirksliga-Konkurrent SV Waldhaus (16 Uhr). Der Coach ist tiefenentspannt, wobei der Stellenwert des Pokals "gleich groß wie die Meisterschaft" sei. Zur großen Vorschau im BZ-Plus-Artikel.
Das gab's noch nie in der langen Geschichte des Bezirkspokals Freiburg: zwei Auflagen hintereinander am gleichen Ort. Nachdem die Sportfreunde Elzach-Yach im vergangenen Jahr zum hundertjährigen Bestehen des Teilvereins SC Elzach bereits die Finalspiele der Frauen und Männer ausrichteten, ist das junge Team um Vorstandssprecher Marius Wernet an diesem Donnerstag, Christi Himmelfahrt, erneut Gastgeber in der Werner-Gießler-Arena. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.