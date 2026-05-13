 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Newsblog: Bezirkspokal-Endspiele am Hochrhein und Bezirk Freiburg

SC Hofstetten steigt in die Verbandsliga auf +++ Nackenschlag für Neustadt in letzter Sekunde

von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Gestern, 11:45 Uhr · 0 Leser
Jubel bei den Fußballerinnen des FC Weisweil, Bezirkspokalsiegerinnen 2026
Jubel bei den Fußballerinnen des FC Weisweil, Bezirkspokalsiegerinnen 2026 – Foto: Tobias Winterhalter

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Regionalliga Südwest
LL Südbaden - 2
VL Südbaden
LL Südbaden - 1
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OL Baden-Württemberg

Der Amateurfußball geht in die heiße Phase. Jetzt fallen die Entscheidungen in Aufstiegsrennen, Abstiegskampf und den Pokalwettbewerben. Verfolgen Sie den Saisonendspurt im BZ-Newsblog. Der Newsblog ist für alle Leser einsehbar und kostenlos.

Die ganz heiße Saisonphase im Amateurfußball in Südbaden hat begonnen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Alle Auf- und Abstiegsentscheidungen sowie interessante personelle News in unserer Region im Überblick:

Entscheidungen im Amateurfußball: Letzte Spieltage: Regionalliga Südwest: Samstag, 16. Mai, 14 Uhr; Oberliga Baden-Württemberg: Samstag 30. Mai, 15.30 Uhr; Verbandsliga Südbaden: Samstag, 30 Mai, 14.30 Uhr; Landesligen I+II+III: Samstag, 30 Mai
Pokalendspiele:
Südbadischer Pokal Männer:
FC 08 Villingen - Bahlinger SC, Samstag, 23. Mai in Offenburg
Südbadischer Pokal Frauen:
SV Gottenheim - TSV Allem. Fr-Zähringen, Montag, 25. Mai in Gottenheim
Entscheidungen im Bezirkspokal:
Von tiefenentspannt bis aufgeregt: Vier Clubs stehen vor dem Pokalfinale (Hochrhein)
An Erfahrung im Bezirkspokal mangelt es Andreas Schatz nicht. Als Spieler gewann er mit dem FV Lörrach 2006 das Finalturnier in Albbruck, ein Jahr später musste er sich mit den FVL-Fußballern dem Gastgeber SC Lauchringen geschlagen geben. 2014 verlor er mit dem FC Wittlingen das Endspiel gegen den FC Zell – in Lauchringen. Am Donnerstag kehrt der 41-Jährige als Trainer des TuS Lörrach-Stetten ins Wutachstadion zurück, doch über die Vergangenheit "hab‘ ich mir null Komma null Gedanken gemacht", sagt Schatz vor dem Endspiel gegen Bezirksliga-Konkurrent SV Waldhaus (16 Uhr). Der Coach ist tiefenentspannt, wobei der Stellenwert des Pokals "gleich groß wie die Meisterschaft" sei. Zur großen Vorschau im BZ-Plus-Artikel.
Letzte Ausfahrt Elzach: vier Fußballvereine aus dem Bezirk Freiburg am Vatertag im Pokalfieber (Freiburg)
Das gab's noch nie in der langen Geschichte des Bezirkspokals Freiburg: zwei Auflagen hintereinander am gleichen Ort. Nachdem die Sportfreunde Elzach-Yach im vergangenen Jahr zum hundertjährigen Bestehen des Teilvereins SC Elzach bereits die Finalspiele der Frauen und Männer ausrichteten, ist das junge Team um Vorstandssprecher Marius Wernet an diesem Donnerstag, Christi Himmelfahrt, erneut Gastgeber in der Werner-Gießler-Arena. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.