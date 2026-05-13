Newsblog: Bezirkspokal-Endspiele am Hochrhein und Bezirk Freiburg

Entscheidungen im Amateurfußball: Letzte Spieltage: Regionalliga Südwest: Samstag, 16. Mai, 14 Uhr; Oberliga Baden-Württemberg: Samstag 30. Mai, 15.30 Uhr; Verbandsliga Südbaden: Samstag, 30 Mai, 14.30 Uhr; Landesligen I+II+III: Samstag, 30 Mai

Südbadischer Pokal Männer:

FC 08 Villingen - Bahlinger SC, Samstag, 23. Mai in Offenburg

Südbadischer Pokal Frauen:

SV Gottenheim - TSV Allem. Fr-Zähringen, Montag, 25. Mai in Gottenheim

Entscheidungen im Bezirkspokal:

Von tiefenentspannt bis aufgeregt: Vier Clubs stehen vor dem Pokalfinale (Hochrhein)

An Erfahrung im Bezirkspokal mangelt es Andreas Schatz nicht. Als Spieler gewann er mit dem FV Lörrach 2006 das Finalturnier in Albbruck, ein Jahr später musste er sich mit den FVL-Fußballern dem Gastgeber SC Lauchringen geschlagen geben. 2014 verlor er mit dem FC Wittlingen das Endspiel gegen den FC Zell – in Lauchringen. Am Donnerstag kehrt der 41-Jährige als Trainer des TuS Lörrach-Stetten ins Wutachstadion zurück, doch über die Vergangenheit "hab‘ ich mir null Komma null Gedanken gemacht", sagt Schatz vor dem Endspiel gegen Bezirksliga-Konkurrent SV Waldhaus (16 Uhr). Der Coach ist tiefenentspannt, wobei der Stellenwert des Pokals "gleich groß wie die Meisterschaft" sei. Zur großen Vorschau im BZ-Plus-Artikel.

Letzte Ausfahrt Elzach: vier Fußballvereine aus dem Bezirk Freiburg am Vatertag im Pokalfieber (Freiburg)