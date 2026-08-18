Newsblog: Bezirksliga startet mit Abenteurern und demütigen Favoriten Alle interessanten News rund um den Amateurfußball unserer Region im Überblick: von Badische Zeitung · Gestern, 16:20 Uhr · 0 Leser

Wer muss sich in dieser Saison in der Bezirksliga Hochrhein hinten anstellen? In der vergangenen Runde landete der SV Herten (mit Antonio Di Pasquale, links) nur auf Rang 13, der FC Schönau (mit Johannes Walleser) trumpfte als Tabellensechster auf. | Foto: Gerd Gründl

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Was passiert auf dem Rasen und rund um die Fußballplätze der Region? Wer kommt gut aus den Startlöchern? Wir liefern einen Überblick: Alle interessanten News rund um den Amateurfußball unserer Region im Überblick: