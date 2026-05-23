Newsblog: Bahlinger SC gewinnt erneut den südbadischen Pokal Bahlinger SC oder FC 08 Villingen – nur einer schafft's beim südbadischen Finale in den DFB-Pokal von Lukas Karrer, Mattias Konzok und Matthias Kaufhold · Gestern, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Mannschaft des Bahlinger SC bejubelt den Sieg des Verbandspokals. – Foto: Achim Keller