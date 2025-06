News vom SV Herbrum

Auch wenn Christopher uns als Coach verlässt, naben wir schon eine Lösung vorbereitet! Fritz Kempf wird ab der neuen Saison die Geschehnisse in der ersten Herren übernehmen. Fritz bringt einiges an Erfahrung mit, von der wir uns erhoffen, diese an unser Team weiterzugeben. Unter Anderem vom Sus Rhede und von Germania Leer. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Fritz! Auf geht's!