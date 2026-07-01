News um Younes Boumoungar : Offiziell neuer Cheftrainer der DJK III.

Die DJK Adler Oberhausen III stellt die Weichen für die Saison 2026/27:
Der 29-jährige Younes Boumoungar übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers. Die erforderliche Trainerlizenz hat er bereits erfolgreich absolviert und bringt damit die besten Voraussetzungen für seine neue Aufgabe im Seniorenbereich mit , viele junge talentierte aber auch einige erfahrene Spieler im Kader trainieren unter Neu Couch Younes.B seit ein paar Wochen und geben bereits „voll Gas“ , die Vorbereitung für die neue Saison ist im vollen Gange! Sagte: Boumoungar, parallel brennt er aber auch auf die Aufgabe als Spieler in der neuen Kreisliga A Saison in OB/BOT , in seiner „Anfangszeit“ als Jugendtrainer bei SC Croatia Mülheim mit denen er von der E-Jugend bishin zur B-Jugend Niederrheinliga etliche Erfolge und Aufstiege verzeichnen konnte und so seine ersten Erfahrungen im Trainerbereich sammeln durfte nun aber das Neue Kapitel bei „DJK“.
Parallel wird Boumoungar weiterhin als Spieler für die erste Mannschaft der Adler auflaufen. Der Verteidiger überzeugt vor allem durch seine körperliche Präsenz, seine hervorragende Fitness, Kopfballstärke sowie sein starkes Zweikampfverhalten, in seiner Vita sind mittlerweile 170 Partien verbucht , er bringt also vieles an Erfahrung mit für die Defensive von Djk Adler Oberhausen.
Gemeinsam mit Fernando C. Goßrau, der als Co-Trainer fungiert, bildet er das neue Trainerteam der Adler. Beide kennen sich nicht nur privat bestens, sondern spielten bereits gemeinsam in der zweiten Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen. Nun wollen sie gemeinsam die “Adleraner” sportlich weiterentwickeln und die „dritte“ in der Kreisliga-C-Saison 2026/27 etablieren & zum Erfolg führen.
Nach seiner letzten Station bei SGS Essen-Schönebeck II in der Kreisliga A In Essen konnte er sich in ingesamt 19 Partien mit 3 Scorer-Punkten im „Blauen“ Trikot beweisen nun aber kehrte Y.Boumoungar zur DJK Adler Oberhausen 1919 zurück, wo er ab sofort sowohl als Cheftrainer der dritten Mannschaft die Geschicke leitet , und auch als Spieler im Kader der ersten Mannschaft Verantwortung übernimmt.
Die DJK Adler Oberhausen 1919 wünscht Younes Boumoungar viel Erfolg und eine erfolgreiche Saison 2026/27! 🦅⚽