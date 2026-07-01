News um Younes Boumoungar : Offiziell neuer Cheftrainer der DJK III. von Fernando Gossrau · Heute, 13:17 Uhr · 0 Leser

Younes Boumoungar ist ab sofort Cheftrainer der Dritten Mannschaft & leitet von der Aussenlinie Die „Adler“. – Foto: FOG

Die DJK Adler Oberhausen III stellt die Weichen für die Saison 2026/27: Der 29-jährige Younes Boumoungar übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers. Die erforderliche Trainerlizenz hat er bereits erfolgreich absolviert und bringt damit die besten Voraussetzungen für seine neue Aufgabe im Seniorenbereich mit , viele junge talentierte aber auch einige erfahrene Spieler im Kader trainieren unter Neu Couch Younes.B seit ein paar Wochen und geben bereits „voll Gas“ , die Vorbereitung für die neue Saison ist im vollen Gange! Sagte: Boumoungar, parallel brennt er aber auch auf die Aufgabe als Spieler in der neuen Kreisliga A Saison in OB/BOT , in seiner „Anfangszeit“ als Jugendtrainer bei SC Croatia Mülheim mit denen er von der E-Jugend bishin zur B-Jugend Niederrheinliga etliche Erfolge und Aufstiege verzeichnen konnte und so seine ersten Erfahrungen im Trainerbereich sammeln durfte nun aber das Neue Kapitel bei „DJK“.

Younes Boumoungar in Aktion um den Ballbesitz (v.r) hier im Sterkrade 06/07 Dress. – Foto: FOG

>>> Das ist Younes Boumoungar Parallel wird Boumoungar weiterhin als Spieler für die erste Mannschaft der Adler auflaufen. Der Verteidiger überzeugt vor allem durch seine körperliche Präsenz, seine hervorragende Fitness, Kopfballstärke sowie sein starkes Zweikampfverhalten, in seiner Vita sind mittlerweile 170 Partien verbucht , er bringt also vieles an Erfahrung mit für die Defensive von Djk Adler Oberhausen.

Defensiv ist Younes variabel (v.l) einsetzbar am liebsten aber als „RV“. – Foto: FOG





Erstes Testspiel ist am 05.07 gegen Fc Albania II Gemeinsam mit Fernando C. Goßrau, der als Co-Trainer fungiert, bildet er das neue Trainerteam der Adler. Beide kennen sich nicht nur privat bestens, sondern spielten bereits gemeinsam in der zweiten Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen. Nun wollen sie gemeinsam die “Adleraner” sportlich weiterentwickeln und die „dritte“ in der Kreisliga-C-Saison 2026/27 etablieren & zum Erfolg führen. >>> Das ist Fernando C. Goßrau

Younes hier noch in der letzten Saison bei den „Blauen von Sgs Schönebeck II“ – Foto: FOG