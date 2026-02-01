News im Überblick

Mehrere Clubs aus dem Emsland haben am Wochenende wichtige Personalentscheidungen rund um ihre Trainerpositionen veröffentlicht, von Abschieden über Dankesworte bis hin zur Präsentation eines Nachfolgers.

Der SC Baccum hat auf seinen sozialen Kanälen gleich zwei Personalien kommuniziert. Zunächst bedankte sich der Verein bei seinem aktuellen Trainer Andreas mit den Worten: „Noch vier Monate mit unserem Coach. Vier Monate Leidenschaft, Arbeit und Teamgeist. Danke für alles, Andreas!“

Am gleichen Tag folgte die Bekanntgabe des neuen Cheftrainers: Waldemar Bressel übernimmt ab Sommer das Traineramt zur Saison 2026/2027. Der Verein begrüßte ihn offiziell und blickt mit Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft.

Beim VfB Lingen endet im kommenden Sommer die vierjährige Amtszeit von Trainer Dennis Steber. In einem vertrauensvollen Gespräch informierte Steber Vorstand und Mannschaft Anfang Januar über seine Entscheidung. Der Verein hätte gerne mit ihm weitergearbeitet, zeigte jedoch Verständnis.

Obmann Peter Brockmann betonte, dass Steber in den vergangenen vier Jahren viel bewegt habe, sowohl sportlich als auch menschlich, und die Mannschaft Jahr für Jahr verbessert habe. Neben Steber werden im Sommer auch Co-Trainer Nica Gödiker sowie Team-Assistent Tim Graupe den Verein verlassen. Bis zum Saisonende wolle man gemeinsam noch einmal alles heraushauen.

Auch beim SV Neuringe steht im Sommer 2026 ein Trainerwechsel an. Nach vier intensiven und sehr erfolgreichen Jahren verlässt Trainer Hannes Kocks den Verein zum Ende der Saison 2025/2026. Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2022 erlebte der Club eine bemerkenswerte Entwicklung:

Nach dem sportlichen Klassenerhalt in der 2. Kreisklasse folgte wegen personeller Engpässe der freiwillige Gang in die 3. Kreisklasse. Dort gelang direkt die Meisterschaft und der Wiederaufstieg, gefolgt von einer weiteren Meisterschaft und dem zweiten Aufstieg in Folge. Aktuell spielt Neuringe erstmals seit der Saison 2007/08 wieder in der 1. Kreisklasse und belegt nach der Hinrunde einen beachtlichen fünften Tabellenplatz. Parallel erwarb Kocks die B-Lizenz als Trainer. Der Verein würdigte sein großes Engagement auf und neben dem Platz und wünscht ihm für die sportliche wie private Zukunft alles Gute.