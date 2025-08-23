Klare Sache in Neumünster: Deutlich mit 4:0 (2:0) konnte der PSV sein Heimspiel in der Flens-Oberliga gegen den TuS Rotenhof gewinnen.
Die knapp 300 Zuschauer auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße erlebten dabei eine relativ ausgeglichene erste Hälfte, die der PSV mit einer optimalen Chancenausbeute dennoch zu zwei Treffern durch Nils Drauschke (18.) und Jesper Tiedemann (45.+2) mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff nutzte. Im zweiten Durchgang konnten die nun deutlich überlegenen Gastgeber noch zwei Treffer durch Timo Barendt (53.) und erneut Jesper Tiedemann (90.+4) nachlegen. Der PSV hat damit zumindest bis zum morgigen Sonntag den Sprung auf den 2. Platz geschafft, könnte aber vom SV Todesfelde und dem SV Eichede noch überholt werden. Der TuS Rotenhof rutscht nach der zweiten Saisonniederlage auf den 11. Platz.
Bei besten äußeren Bedingungen erlebten die Zuschauer bereits in den Anfangsminuten ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel, in dem die Mannschaft von Trainer Henning Knuth sehr mutig begann. Nach einem schönen Diagonalball vom sehr auffälligen Cedric Nielsen kam Felix Struck (5.) im Strafraum zum Abschluss, doch sein Versuch war zu hoch angesetzt.
Drauschke trifft nach Chipball von Barendt
Nach einem gefühlvollen Chipball mit dem Außenrist von Kapitän Timo Barendt in den Lauf von Nils Drauschke (18.), der mit einem ebenso gefühlvollen Lupfer Justin Sörensen überlistete, gingen die Gastgeber früh in Führung und bekamen dadurch immer mehr Sicherheit in ihren Aktionen.
Nach einem raffiniert getretenen Freistoß von Nils Drauschke (32.) aus halbrechter Position hätten die Gastgeber schnell einen zweiten Treffer nachlegen können, doch Justin Sörensen konnte den Ball mit einer tückischen Flugkurve zur Seite abwehren.
Die nächste gute Gelegenheit in einem munteren Spiel hatten die Gäste durch Cedric Nielsen (35.), aber PSV-Abwehrspieler Geart Latifi konnte den Torschuss des Ex-Schleswigers blocken.
Kurz vor der Pause kam der PSV dann noch einmal gefährlich über die rechte Seite mit Timo Barendt, doch an dessen flacher Hereingabe rutschte Marvin Ehlert knapp vorbei. Der Nachschuss von Jesper Tiedemann konnte geblockt werden.
Rotenhof, das im ersten Durchgang bis dahin sehr gut mitgehalten hatte und phasenweise sogar auf Augenhöhe mit dem PSV war, bekam den Ball aber nicht entscheidend geklärt. Wieder setzte Meiko Werner energisch nach und legte quer auf den mitlaufenden Jesper Tiedemann (45.+2), der auf wenigen Metern überlegt ins kurze Eck zum 2:0 für die Gastgeber traf.
Nach der Pause erlebten die zahlreichen Zuschauer dann ein komplett anderes Spiel, das nun klar vom PSV dominiert wurde. Rotenhof sah sich nun komplett in die Defensive gedrängt und schaffte es nur noch äußerst selten, für Entlastung zu sorgen.
Eine schöne Hereingabe von Luca Nohns, über den viele Angriffe von der rechten Seite liefen, fand mit dem einlaufenden Timo Barendt (53.) den perfekten Abnehmer, der mit einem Kopfballtreffer aus Nahdistanz zum 3:0 erhöhte. Der PSV hatte nun viel Spielkontrolle und ließ Ball und Gegner laufen.
Für den Schlusspunkt in einer in der zweiten Halbzeit sehr einseitigen Partie sorgte Jesper Tiedemann in der Nachspielzeit, als er eine flache Hereingabe von Tim Möller trotz Bedrängnis zum 4:0-Endstand über die Linie drückte.
Kurz vor Spielende hatte der gut aufgelegte Marvin Ehlert bei einem Zweikampf noch einen Schlag auf das Knie abbekommen und musste minutenlang am Boden liegend behandelt werden. „Es besteht leichte Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie befürchtet. Sämtliche Tests, die Timon gemacht hat, waren negativ“, sagte PSV-Trainer Dennis Buthmann. Zum Glück war mit Timon Pfennig, einem ehemaligen Ligaspieler des PSV und in Neumünster und Umgebung hoch angesehenen Osteopathen, sofort ein Fachmann vor Ort.
„Mit dem großen Platz sind wir nicht so gut zurechtgekommen. Wir müssen das Spiel schnell abhaken. Am Dienstag geht es für uns mit dem Spiel bei Eutin 08 weiter“, sagte Mats Henke vom TuS Rotenhof.
PSV Neumünster: Körtzinger – Zarpe, Latifi, Werner, Eberhardt – Zinkondo, Marvin Ehlert (90.+3 Dilbagi) – Tiedemann, Drauschke (74. Assameur), Nohns (68. Möller) – Barendt.
Trainer: Dennis Buthmann und Nils Voß.
TuS Rotenhof: Sörensen – Sierks, Rathmann (85. Lehmann), Decker, Engemann (46. Ohm) – Schrum (54. Kuklinski), Felix Knuth – Kenneth Traulsen, Nielsen (77. Flindt), Henke (64. Grothkopp) – Struck.
Trainer: Henning Knuth.
Schiedsrichter: Jan Mika Kröhnert (KSV Holstein), selten gefordert in einem sehr fairen Spiel.
Assistenten: Mats Bennet Stankat und Yücel Can Sarapli.
Tore: 1:0 Nils Drauschke (18.), 2:0 Jesper Tiedemann (45.+2), 3:0 Timo Barendt (53.), 4:0 Jesper Tiedemann (90.+4).
Zuschauer: 285 auf dem PSV-Sportplatz an der Stettiner Straße in Neumünster.
Zuschauer: 285 auf dem PSV-Sportplatz an der Stettiner Straße in Neumünster.