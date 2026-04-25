News bei Delay Sports vor dem Kracher-Duell

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 bringt das absolute Topspiel: FC Stern Marienfelde II empfängt Delay Sports Berlin (im Bericht unten kündigt Vereinschef Elias Nerlich News an). Beide stehen wie SFC Veritas 96 bei 54 Punkten. Zwei Teams steigen direkt in die Landesliga auf, einer bleibt nach aktuellem Stand auf der Strecke. Im Keller geraten vor allem Wilhelmsruh, Traber Mariendorf und Stern Britz weiter unter Druck.
Sparta steht mit 24 Punkten über der Gefahrenzone, braucht aber weiter Zähler. Der Berliner TSC liegt mit 20 Punkten auf Rang 13 und kämpft um den Anschluss. Für beide ist es ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf.
Der VfB steht mit 41 Punkten im oberen Tabellenbereich und will seine starke Saison bestätigen. Charlottenburg II hat 22 Punkte und braucht noch Luft nach unten. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.
Heinersdorf steckt mit 22 Punkten weiter im unteren Bereich fest. Lübars liegt mit 41 Punkten auf Rang sechs und spielt eine stabile Saison. Die Gäste wollen oben dranbleiben, Heinersdorf kämpft um wichtige Punkte.
Neukölln steht mit 37 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Traber Mariendorf hat nur 10 Punkte und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Für die Gäste zählt im Abstiegskampf praktisch nur ein Sieg.
Wilhelmsruh steht mit 18 Punkten auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Zähler. Wittenau hat 30 Punkte und kann mit einem Sieg endgültig Ruhe nach unten schaffen. Der Druck liegt klar bei den Gastgebern.
Stern Britz bleibt mit 4 Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Bosna steht mit 41 Punkten im oberen Mittelfeld und will die Saison weiter positiv gestalten. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.
Im Topspiel des Spieltags treffen Marienfelde II und Delay Sports direkt aufeinander – beide gehen mit 54 Punkten ins Duell. Delay führt die Tabelle dank der überragenden Tordifferenz an, doch Marienfelde will vor heimischer Kulisse ein Ausrufezeichen setzen. Für beide Teams bedeutet ein Sieg einen großen Schritt Richtung Landesliga. Unterdessen stellt Vereinschef Elias Nerlich alias Eligella klar, dass ein Comeback bei Delay Sports aufgrund seiner schweren Verletzungshistorie wohl nicht infrage kommt (hier im Video)
Grünau steht mit 31 Punkten im Mittelfeld und kann befreit auftreten. Veritas liegt punktgleich mit Delay und Marienfelde bei 54 Punkten und darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Die Gäste stehen unter Siegzwang.
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