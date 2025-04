News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

Shkodran Selimaj bleibt ein weiteres Jahr!

Shkodran Selimaj, der vor der Saison vom FC Kosovo Kernen aus der Kreisliga B zu uns stieß, hat sich erfolgreich in der Mannschaft etabliert und wird auch in der kommenden Saison für uns auflaufen.

Wir schätzen seinen unermüdlichen Einsatz auf dem Platz und freuen uns, dass er auch in der kommenden Saison Teil unserer Mannschaft bleibt.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TASV Hessigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Eine Familie in dritter Generation beim TASV: Robin Haiber wurde ein rot-weißes Trikot quasi in die Wiege gelegt!

Vom schlaksigen Akteur aus der Zweiten hat er sich zum physisch starken Bezirksliga-Spieler entwickelt. Dabei hauptsächlich auf der rechten Außenbahn im Einsatz - und das erfreulicherweise auch weiterhin!

Ob auf dem Eis oder auf dem Grün: Maik Kheim ist standfest - und bleibt es auch beim TASV!

Seit Sommer überzeugt er mit wichtigen Toren und einem starken linken (und rechten) Fuß. Im offensiven Mittelfeld konnte er bereits 10 Torbeteiligungen in 15 Ligaspielen sammeln - weitere sollen folgen!

Ein Defensivspieler mit Offensivdrang: Florian Frenkel bleibt ein Rot-Weißer!

Kleinere Verletzungen bremsten unseren Sommerzugang zwar zwischenzeitlich aus, seine Qualitäten konnte er trotzdem unter Beweis stellen. Viel Erfahrung, variabel einsetzbar, zweikampfstark und torgefährlich - und das zum Glück auch in der kommenden Saison beim TASV!

Aus unserer Offensive nicht mehr wegzudenken: Danilo Riccetti scored weiterhin beim TASV!

Im Sommer 2023 aus der Kreisliga B gekommen, hat er keine lange Anlaufzeit gebraucht um Stammkraft und Leistungsträger zu werden. Ob im Zentrum oder auf dem Flügel, er strahlt immer Torgefahr aus und erzielt schöne Treffer wie zuletzt am Sonntag - und das auch in der Saison 2025/26!

Weiter gehts mit einem Jungspund, der spielt wie ein alter Hase: Max Keller bleibt Rot-Weiß!

Erst seit letztem Sommer im Herrenbereich und schon Stammkraft beim TASV. Sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung liefert er konstant starke Leistungen ab - und das weiterhin bei uns!

Seine zweite „Amtszeit“ wird länger: Unser Dauerbrenner Tim Müller bleibt beim TASV!

Bereits zu Corona-Zeiten stand er im Kader des TASV, aber Lockdown-bedingt nur wenig auf dem Feld. Seit Sommer ist er zurück und absolvierte seither quasi jedes Spiel über die volle Distanz (nur eine Auswechslung). Dabei überzeugt er als Außenverteidiger und im zentralen Mittelfeld - und das mindestens bis 2026!

Der einzige wahre Bambi bleibt: Björn Rewitzer räumt weiter in unserer Defensive ab!

Seit 2023 im Verein und vor kurzem schon seinen Wohnort nach Hessigheim verlegt - so schnell kanns gehen. Herzlich Willkommen nochmal im schönsten Weindorf Europas!

Wir freuen uns, dass unsere Abwehrkante auch auf dem Platz weiterhin ein „Hessgamer“ bleibt und in seine dritte Saison geht.

Unser Torschütze des Jahres bleibt: Filippo Russo spielt weiterhin in Rot-Weiß!

Längst heimisch geworden in Hessigheim, ein echter „Raoder“ und inzwischen der zweitdienstälteste Spieler in der ersten Mannschaft. Seit 2018 geht er für den TASV auf Torejagd und kommt dabei auf rund 150 Pflichtspiele und über 150 Torbeteiligungen - wir freuen uns auf viele Weitere!

Die Nummer 1 bleibt: Tom Reichert verlängert ebenfalls beim TASV!

Seit 2019 und rund 150 Pflichtspielen hält er unseren Kasten mit starken Reflexen und modernem Torwartspiel sauber. Einst in der F-Jugend bereits beim TASV, ist er längst Führungsspieler und Leistungsträger in unserer ersten Mannschaft - erfreulicherweise auch weiterhin!

+++

VfR Birkmannsweiler (Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall)

Trainerteam für die Saison 2025/2026 komplett

Mit Sven Degele vom SC Urbach haben wir für die kommende Saison einen Co-Trainer für die erste Mannschaft. Der langjährige Torspieler mit reichlich Spielerfahrung wird sein Wissen an unsere junge Mannschaft weitergeben und selber erste Erfahrungen im Trainergeschäft sammeln. Wir wünschen Sven und Davide viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei ihren Entscheidungen. Auf eine gute Saison.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Grünbühl (Kreisliga A1 Enz/Murr)

Vertragsverlängerung von Trainer-Trio um Pascal Hemmerich



Der TSV Grünbühl freut sich, die Vertragsverlängerung von Trainer Pascal Hemmerich inklusive seinen Co-Trainern Mustafa Zivali und Aldo de Stefano bekannt zu geben. Das Trio wird auch in der kommenden Saison das Traineramt bei der ersten Mannschaft übernehmen und weiterhin dafür sorgen, dass der Verein in sportlicher Hinsicht erfolgreich bleibt.



„Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit Pascal Hemmerich den eingeschlagenen Weg fortsetzen können“, sagten die Sportlichen Leiter des TSV Grünbühl, Ömer Gider und Hakki Ata. „Pascal hat mit seiner Arbeit in den vergangenen Monaten nicht nur die Mannschaft weiterentwickelt, sondern auch eine starke Teamdynamik geschaffen. Wir sind überzeugt, dass er die richtigen Impulse setzen wird, um uns weiter zu steigern.“



Hemmerich, der seit dem Sommer 2024 die Geschicke der ersten Mannschaft leitet, konnte in dieser Zeit bereits deutliche Fortschritte verzeichnen. Unter seiner Führung hat das Team sowohl spielerisch als auch taktisch an Reife gewonnen.



Der Verein und die Trainer betonen, dass es nun darum geht, die positive Entwicklung fortzusetzen und das Ziel, die Mannschaft weiterhin konkurrenzfähig zu halten, mit voller Energie und Hingabe zu verfolgen. Die Vertragsverlängerung zeigt, dass sowohl der Verein als auch Hemmerich eine Perspektive verfolgen und eine erfolgreiche Zukunft gemeinsam gestalten möchten.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

