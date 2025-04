News aus den Vereinen am heutigen Donnerstag: Was hat sich getan?

Unsere beiden U17-Talente - Erdit Terllabuqi und Edion Bunjaku - waren in der vergangenen Länderspielpause erneut für die kosovarische U17-Nationalmannschaft nominiert und trafen dabei jeweils auf Andorra (0:0), Zypern (0:0) sowie Moldawien (1:0).

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Oedheim (Kreisliga A2 Franken)

Die SPVGG Oedheim verlängert mit den aktuellen Trainern: Tim Herold und Tobias Schäfer für die kommende Saison. Wir gratulieren euch herzlich und wünschen euch weiterhin viel Erfolg!

+++

+++

TSV Flacht (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Der Stamm der Mannschaft bleibt auch in der Saison 2025/2026 beim TSV Flacht. Einzig unser rechter Schienenspieler Steven Platzke wird den Verein aufgrund eines Umzugs im Sommer sicher verlassen. Wir freuen uns über die Treue und das Vertrauen unserer Spieler in unseren gemeinsamen sportlichen Weg.

In den nächsten Wochen werden wir alle Zusagen für die neue Saison bekanntgeben, beginnend mit einem unserer dienstältesten Spieler und ehemaligen Kapitän, Robin Schwenker. Robin spielt seit 2018/2019 durchgehend für den TSV, meist auf der defensiven Außenbahn. Doch seine Zeit in Flacht begann schon viel früher: Seit den Bambinis ist der 32-Jährige Teil des Vereins und spielte bis auf wenige Saisons in Rutesheim fast immer für den TSV Flacht. Wir freuen uns auf mindestens eine weitere Saison mit ihm.

Unsere Nummer 1, Jonas Welting, wird auch in der kommenden Saison das Tor an der Kelterstraße hüten. Wir freuen uns, dass mit Jonas, einem unserer beiden stellvertretenden Kapitäne, ein weiterer Eckpfeiler der Mannschaft seine Zusage gegeben hat. Der 24-Jährige trägt seit der Saison 2018/2019 das Trikot des TSV Flacht und spielte zuvor in der A-Jugend der SKV Rutesheim.

Emmanuel Kamwiziku, der schnellste Mann an der Kelterstraße, bleibt den Schwarz-Blauen auch in der kommenden Saison treu. Seit der Saison 2021/2022 spielt Manu in Flacht und hat seither stolze 39 Ligatore erzielt und weitere 22 Tore vorbereitet. Wir freuen uns, dass er auch in der nächsten Spielzeit für uns auf Torejagd geht und hoffen, noch viele weitere Treffer im Schwarz-Blauen Trikot bejubeln zu dürfen.

+++

+++

FV 09 Nürtingen (Kreisliga B5 Neckar/Fils)

Zwei Eigengewächse – eine klare Entscheidung für Blau und Weiß! Mit Linus Lehmann und Noah Schnitzler bleiben zwei echte Nullneuner dem FV 09 Nürtingen treu und starten in ihr erstes Jahr bei den Aktiven! Beide haben den Weg über unsere Jugend genommen, sich stark entwickelt und nun bewusst für ihren Heimatverein entschieden – trotz anderer Angebote. Linus als starker Rückhalt im Tor, Noah als „junger Wilder“ mit Herz und Leidenschaft auf dem Platz – wir freuen uns riesig, dass ihr eure blau-weiße Geschichte bei uns weiterschreibt!

+++

+++