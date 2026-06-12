News aus Aubstadt: Engel 1. Neuzugang, viele Leistungsträger bleiben

Mit einem sehr guten sechsten Platz in der abgelaufenen Saison hat der TSV die Messlatte für die kommende Spielzeit hoch gelegt. Was erhofft sich Engel? Freilich lässt sich der Neuzugang noch zu keinen Prognosen hinreißen, nur so viel: "Ich möchte mich schnell in die Mannschaft integrieren und gemeinsam mit den Jungs eine erfolgreiche Saison spielen."