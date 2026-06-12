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News aus Aubstadt: Engel 1. Neuzugang, viele Leistungsträger bleiben
Jacob Engel (25) kommt vom SGV Freiberg vom Vizemeister der Regionalliga Südwest
von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Jacob Engel (re.) verstärkt den TSV Aubstadt. – Foto: Imago Images
Bisher war es beim Regionalligisten TSV Aubstadt ziemlich still gewesen in Sachen Kaderplanung für die anstehende Saison 2026/27. Bekannt war nur, dass sich mit Lukas Mrozek, Kevin Frisorger, Julian Brätz und Maximilian Stahl gleich vier Akteure dem Lokalrivalen Schweinfurt 05 angeschlossen haben. Jetzt geht der Klub aus dem Grabfeld in die Offensive, kann den ersten Neuzugang verkünden und gibt weitere Kaderupdates heraus.
Der erste Neuzugang beim TSV Aubstadt heißt Jacob Engel. Der 25-jährige Defensivspieler wechselt vom Vizemeister der Regionalliga Südwest, dem SGV Freiberg ins Grabfeld. Jacob bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga mit. In den vergangenen Jahren lief er unter anderem für den Greifswalder FC, die VSG Altglienicke, den FC Schweinfurt 05 und zuletzt für den SGV Freiberg auf und absolvierte dabei insgesamt 189 Partien in der höchsten Amateurliga. Warum es ihn aus dem Raum Stuttgart ins nördliche Franken verschlägt, das hat vor allem mit privaten und beruflichen Dingen zu tun: "Aus persönlichen Gründen habe ich mich entschieden, parallel zum Fußball auch meinen beruflichen Weg ernsthaft anzugehen. Diese Möglichkeit habe ich in Aubstadt gefunden. Die guten Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir die Entscheidung leicht gemacht."
Die familiäre Bindung hat ihn ebenfalls überzeugt: "Die Nähe zu meiner Freundin und Familie spielt natürlich ebenfalls eine Rolle. Nach Jahren im professionellen Bereich ist die regionale und familiäre Atmosphäre des Vereins genau das, was ich aktuell brauche. Das passt perfekt zu meinem jetzigen Lebensabschnitt."
Mit einem sehr guten sechsten Platz in der abgelaufenen Saison hat der TSV die Messlatte für die kommende Spielzeit hoch gelegt. Was erhofft sich Engel? Freilich lässt sich der Neuzugang noch zu keinen Prognosen hinreißen, nur so viel: "Ich möchte mich schnell in die Mannschaft integrieren und gemeinsam mit den Jungs eine erfolgreiche Saison spielen."
Was tut sich sonst noch im Kader der Unterfranken? Die Aubstädter schreiben in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag zum aktuellen Stand der Dinge: "Wir freuen uns, dass nahezu alle Leistungsträger ihre Verträge beim TSV Aubstadt verlängert haben. Auch hierzu werden wir in den kommenden Tagen weitere Informationen veröffentlichen. Ebenso werden wir in den nächsten Tagen weitere Neuzugänge für die kommende Saison bekanntgeben."