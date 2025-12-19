🔴⚪️NEWS🔴⚪️

🔒 Tomislav Tadic Trainer der 1. Herren verlängert ligaunabhängig für die Saison 26/27 🤝



🔥⚽️ Mitten im intensiven Aufstiegskampf setzt Tomislav Tadic ein starkes Zeichen und verlängert seinen Vertrag ligaunabhängig für die kommende Spielzeit.



Für Tommy war früh klar:

*Die gemeinsame Vision soll weiterleben.*



Nach mehreren Gesprächen war es Tommy als Trainer besonders wichtig, ein klares Signal zu setzen, Vertrauen zu zeigen und den eingeschlagenen Vereinsweg mit voller Überzeugung weiterzugehen und gemeinsam zu realisieren. 💪❤️