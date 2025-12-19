🔴⚪️NEWS🔴⚪️

 2025-12-17T10:26:01.779Z

🔒 Tomislav Tadic Trainer der 1. Herren verlängert ligaunabhängig für die Saison 26/27 🤝

🔥⚽️ Mitten im intensiven Aufstiegskampf setzt Tomislav Tadic ein starkes Zeichen und verlängert seinen Vertrag ligaunabhängig für die kommende Spielzeit.

Für Tommy war früh klar:
*Die gemeinsame Vision soll weiterleben.*

Nach mehreren Gesprächen war es Tommy als Trainer besonders wichtig, ein klares Signal zu setzen, Vertrauen zu zeigen und den eingeschlagenen Vereinsweg mit voller Überzeugung weiterzugehen und gemeinsam zu realisieren. 💪❤

