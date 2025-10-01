Newroz Hildesheim unterliegt Ramlingen-Ehlershausen

– Foto: Marcel Eichholz

Der SV Newroz Hildesheim hat in der Landesliga Hannover seine vierte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenvierten SV Ramlingen-Ehlershausen verlor die Mannschaft von Trainer Adem Cabuk mit 0:2. Beide Treffer erzielte Utku Kani, der zunächst in der zehnten Minute per Foulelfmeter traf und in der 75. Minute den Endstand herstellte.

Newroz fand in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel und musste sich früh dem Druck der Gäste beugen. Nach dem Seitenwechsel kam die Mannschaft besser in die Partie, erspielte sich mehr Ballbesitz und setzte Ramlingen phasenweise unter Druck. Klare Torchancen blieben jedoch Mangelware, auch weil die Gäste-Defensive sicher und abgeklärt agierte. So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Newroz Hildesheim SV Newroz H SV Ramlingen-Ehlershausen SV Ramlingen-Ehlershausen 0 2 Abpfiff

„Wir haben heute unser Potenzial nicht annähernd abgerufen. Daran werden wir arbeiten“, sagte Adem Cabuk nach dem Spiel. In der Tabelle steht Newroz mit zwölf Punkten aus acht Spielen auf Rang neun. Bereits am Mittwoch kommt mit Arminia Hannover der nächste Gegner ins Friedrich-Ebert-Stadion. Die Devise ist klar: Wiedergutmachung. SV Newroz Hildesheim – SV Ramlingen-Ehlershausen 0:2

SV Newroz Hildesheim: Taylan Satilmis, Abdul Samed Oumaron, Erik Henschel, Luis Hein, Niclas Treu, Sebastian Emmert (69. Lucien Marcel Jimenez Tejeda), Moritz Gollmer, Amadou Sesay (80. Jannis-Finn Kniepen), Arda Özdemir (85. Hamza Menadjelia), Retwan Defli (46. Justin Eilers), Ryou Kikunami - Trainer: Adem Cabuk

SV Ramlingen-Ehlershausen: Colin Jerome Stähler, Hannes Müller, Felix Dempwolf, Jannes Wöhlken, Hüseyin Yüksel, Niklas Tasky, Utku Kani (85. Benedict Rahaus), Jan-Ove Edeling (55. Niclas Grund), Kjell Hanke (62. Maximilian König), Kebba Manneh (70. Luca Tom Mussmann), Nico Berg (70. Felix Krüger) - Trainer: Philipp Rockahr

Schiedsrichter: Niklas Schumann

Tore: 0:1 Utku Kani (10. Foulelfmeter), 0:2 Utku Kani (75.)